“Presepi al Cassero per la pace”: ecco i vincitori del concorso

“Al Cassero… è Natale!”, l’evento promosso ed organizzato dall’Istituzione “Le Mura” del Comune di Grosseto, che quest’anno ha superato le 10mila presenze, premia i migliori presepi in mostra per il concorso “Presepi al Cassero per la pace” e si prepara all’edizione 2023 invitando tutti gli appassionati di arte presepiale a presentare fin da ora la propria candidatura.

I vincitori del concorso

La gara tra scuole e privati cittadini, in concorso in due diverse categorie, ha visto premiate nella categoria “Scuole” la scuola primaria di via Anco Marzio per il presepe più originale, l’Istituto comprensivo Grosseto 4 e la scuola primaria di via Giotto, che ha realizzato il presepe più elaborato, la scuola dell’infanzia “Gulliver”, che si aggiudica il riconoscimento per il presepe più eco sostenibile, ed ancora la scuola dell’infanzia “Il Girasole”, per il presepe più colorato, la scuola dell’infanzia “San Giuseppe” che, secondo la giuria, ha realizzato il presepe più luminoso, e l’Iis Polo “L. Bianciardi” per il presepe più innovativo. Nella categoria riservata ai cittadini trionfa il presepe realizzato da Andreana Marotta, al quale la giuria ha assegnato il voto più alto 8,5 e che si aggiudica quindi un buono spesa di 100,00 euro, oltre ad un ulteriori 100,00 euro che saranno devolute a suo nome a favore di un progetto a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra in ogni parte del mondo. Seguono, a pari merito, Alessia De Vizzi, Alessio Duranti, si aggiudicano il terzo posto Caterina e Lorenzo Lo Presti insieme a Stefano Rasi, segue Arianna Zabatta ed infine Elisabetta Teodosio.

“Con questo concorso, a cui siamo particolarmente affezionati, celebriamo una delle tradizioni più belle legate al Natale, l’arrivo nelle nostre case del presepe e con esso l’avvento della nascita di Cristo, figlio di Dio. Quest’anno, d’intesa con la Caritas diocesana di Grosseto, abbiamo scelto il tema della pace, per lanciare un messaggio di speranza che oggi, a più di un anno dall’invasione rissa dell’Ucraina, acquista ancora più valore – ha dichiarato Alessandro Capitani, presidente dell’Istituzione ‘Le Mura’ –. Desidero complimentarmi con i vincitori, per la giuria infatti non è stato facile scegliere tra i presepi in gara, perché il livello qualitativo delle creazioni era molto alto. Ci auguriamo che la prossima edizione di ‘Al Cassero… è Natale!’ veda una presenza sempre più numerosa di presepi. Quindi invitiamo fin da subito gli appassionati ad iscriversi“.

La partecipazione alla realizzazione ed all’esposizione dei presepi è aperta a tutti: privati, famiglie, associazioni, organizzazioni, gruppi, istituzioni pubbliche, parrocchie, scuole, centri ricreativi. I presepi dovranno avere una misura minima di circa 1 metro x 50 centimetri, ma gli organizzatori saranno veramente lieti di accogliere anche presepi di dimensioni più grandi. È necessario iscriversi entro il 15 novembre e consegnare le opere dal 21 al 30 novembre.

Per informazioni contattare i numeri dell’Istituzione “Le Mura” 0564.488083 0564.488084 e 0564.488946, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00m o scrivere a lemura@comune.grosseto.it. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito https://lemuradigrosseto.it sezione “rassegna stampa”.