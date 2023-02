Lilith si è persa, l’appello della padrona: “Aiutatemi a ritrovare la mia gattina”

Aggiornamento ore 12.29: Lilith è stata ritrovata da una vicina della padrona ed è tornata a casa.

Grosseto. Da ieri, Lilith, una gattina tigrata di razza europea, con una specie di ‘M’ sulla fronte, di un anno di età, è uscita di casa e non ha più fatto ritorno.

“Solitamente torna sempre e non si allontana mai – dichiara Rachele, la padrona della gattina -. Sono davvero preoccupata, se qualcuno l’avesse vista mi contatti. É sterilizzata. Si fa prendere solo da me, ma spero comunque che stia bene e torni il prima possibile. Offro una ricompensa a chi la ritroverà, è troppo importante per me”.

Lilith si è smarrita nella zona della Saracina, nei pressi del D-Park, a Grosseto. Chiunque l’abbia avvistata o abbia informazioni in merito, può contattare Rachele al numero 339.4265322.