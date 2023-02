“Racconti dei borghi meravigliosi d’Italia”: la frazione sbarca sulla tv nazionale giapponese

Indice dei contenuti La puntata

Il documentario

Massa Marittima. Prata protagonista di un documentario di 45 minuti che andrà in onda in Giappone, sull’emittente televisiva nazionale Nippon Television Bs nell’ambito del programma “Racconti dei borghi meravigliosi d’Italia“, una serie Tv realizzata dal 2007 per la quale il produttore è stato premiato con l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia.

La troupe televisiva composta da quattro persone, interprete compreso, in questi giorni era a Prata per le riprese.

La puntata

In ogni puntata vengono documentato la vita quotidiana, le storie e i pensieri di persone che vivono nel borgo, con l’obiettivo di far emergere la bellezza nascosta, che non è tanto quella estetica di edifici, piazze e vie, quanto quella umana degli abitanti, il loro attaccamento al territorio, l’impegno per la salvaguardia dell’identità culturale e delle tradizioni, l’amore per la famiglia.

Il programma è molto seguito in Giappone, dove va in onda ogni sabato sera alle 21 e viene visto mediamente da oltre un milione di telespettatori. Quella di Prata è la puntata 406.

“Alcuni mesi fa il Comune di Massa Marittima è stato contattato da Hana Natori della m&m mediaservices di Roma, società di coordinamento e coproduzione che supporta l’emittente televisiva giapponese per il documentario in Italia – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla cultura –, ci ha chiesto la collaborazione dell’amministrazione comunale per organizzare le riprese sul posto ed individuare le persone disponibili a raccontarsi nel quotidiano, specificando che i costi di produzione sarebbero stati completamente coperti dall’emittente televisiva. La presenza della troupe è stata accolta con curiosità, entusiasmo e collaborazione dagli abitanti di Prata. Durante le riprese è emerso più volte l’interesse dei giapponesi nei confronti della cultura italiana e il fatto che, insieme alle grandi città d’arte, ciò che amano di più dell’Italia siano proprio i piccoli borghi, custodi di usi costumi e di modi di vivere che ormai si sono perduti. Secondo loro Prata conserva ancora questo sapore d’altri tempi e questi valori.“

“Oltre ad essere stata una bella esperienza per gli abitanti di Prata – aggiunge Irene Marconi –, il documentario è un’importante vetrina dalle indubbie potenzialità per la promozione del nostro territorio“.

Il documentario

Protagoniste del documentario sono Renza Riccò e Lucia Montomoli con le rispettive famiglie, ma si sono resi disponibili a collaborare anche Franco Fedeli, Emiliano Mori, Franco Valgattarri, Mario Sica ed altri residenti in paese, o non più residenti. ma ancora molto legati al piccolo borgo.

La troupe televisiva era formata dalla regista Ryota Shimasaki; dal cameraman Giuseppe Volpicelli; dalla coordinatrice Erika Foritano e dall’assistente Federico Urzì.