Calcio Serie A: la volata per la Champions League

Mentre il Napoli vola spedito verso il tricolore, le altre formazioni di alta classifica si sfidano per conquistare un posto per la prossima Champions League. Un traguardo molto importante, non soltanto dal punto di vista del prestigio sportivo, ma anche con riguardo ai lauti introiti economici derivanti dalla partecipazione alla massima competizione europea. Con i partenopei ormai sicuri di occupare uno “slot”, restano tre posti da assegnare. Al momento, osservando la classifica di Serie A, sono in corsa cinque formazioni: Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta. Sono tutte molto vicine tra loro, pertanto si preannuncia una lotta serrata fino all’ultima giornata.

L’Inter, seconda in classifica, è tra le favorite a tagliare per prima il traguardo della qualificazione, almeno secondo i principali bookmakers su cui giocare le schedine calcio. Un posto dei nerazzurri nella prossima Champions è pagato a 1.70 sui siti scommesse. Oltre ai punti in più in classifica rispetto alle altre formazioni, dispongono di una rosa più completa e maggiormente abituata a vincere, come dimostra la più recente Supercoppa conquistata contro il Milan. Giocatori come Lautaro, Lukaku, Barella potrebbero fare la differenza.

Il Milan, dopo un pessimo inizio di 2023, sembra essere riuscito a risollevarsi e tornare in corsa per un posto Champions. I campioni d’Italia in carica puntano, quanto meno, a confermarsi anche il prossimo anno nella competizione più importante d’Europa: i Book li quotano a 2.00. La squadra ha attraversato un periodo di appannamento, ma grazie alla classe di alcuni suoi migliori interpreti, come Leao e Giroud, puntando anche sul recupero di altri profili, su tutti De Ketelaere, ha buone possibilità di centrare l’obiettivo.

L’ultimo posto utile se lo giocheranno molto probabilmente la Roma, la Lazio e l’Atalanta. I giallorossi di Josè Mourinho hanno acquisito una buona solidità difensiva, ma evidenziano difficoltà nel segnare. Malgrado ciò, stanno disputando un ottimo campionato e rientrare in Champions, sarebbe importante per i tifosi ma anche per le casse societarie.

I Bookmakers li quotano a 2.30. La presenza di Dybala in campo e del tecnico portoghese in panchina potrebbero fornire la spinta necessaria per tagliare l’importante traguardo.

La Lazio di Sarri non è però da sottovalutare. Se Immobile tornerà nuovamente ai suoi standard, dopo essere stato fuori per infortunio, e tutta la rosa acquisirà quella continuità di risultati che finora è mancata, potrà dire la sua. Stesso discorso per l’Atalanta di Gasperini, una formazione che alterna prove straordinarie ad improvvisi blackout, l’ultimo la sconfitta casalinga contro il Lecce. Un posto in Champions dei biancocelesti viene pagato a 2.50, dei bergamaschi a 2.70.

Insomma, Inter e Milan partono in pole per la qualificazione Champions secondo i Bookmakers. L’ultimo posto disponibile spetterà a chi sarà più continuo nei risultati tra Roma, Lazio e Atalanta.