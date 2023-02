Preventivo assicurazione: tutto quello che c’è da sapere sulla polizza per veicoli usati

Il mercato delle automobili è da sempre uno dei più dinamici in Italia, sempre ricco di novità e tendenze di ogni genere: l’acquisto di veicoli usati, ad esempio, ha subito un notevole incremento negli ultimi anni. Complice il risparmio in termini economici, la possibilità di trovare auto magari fuori produzione o anche solo di avere immediatamente disponibile un veicolo che, nuovo, sarebbe soggetto a lunghe attese per la consegna, sembra, infatti, che oggi il mercato dell’usato sia tra i più floridi.

In termini burocratici, quali sono le differenze tra l’acquisto di un’autovettura nuova e una usata?

Per prima cosa, quando si acquista un’auto usata, è necessario provvedere al passaggio di proprietà: grazie a questa procedura, infatti, il vecchio proprietario potrà cessare le proprie responsabilità sulla vettura, compresa la polizza assicurativa, e il nuovo potrà prenderne pieno possesso e scegliere la compagnia più adatta e conveniente per le proprie necessità.

Come sappiamo, infatti, la polizza è non solo obbligatoria per legge, ma anche una copertura che consente al sottoscrivente di circolare in piena tranquillità, consapevole di poter far fronte ad ogni imprevisto affidandosi alla competenza e al supporto economico della propria compagnia assicurativa.

La prima cosa da fare, dunque, quando si iniziano le pratiche burocratiche per la propria vettura, è chiedere un preventivo assicurazione e scegliere quello più affine alle proprie esigenze. Oggi farlo è davvero semplicissimo grazie alle assicurazioni online: prendiamo ad esempio ConTe.it, parte del gruppo Admiral, che offre la possibilità di ottenere preventivi assicurazione per auto e moto adatti ad ogni veicolo e guidatore, i quali potranno poi essere gestite comodamente da casa. Per richiedere il proprio preventivo non occorre prendere appuntamento con un consulente o sottoporsi a interminabili file: basta collegarsi al sito, inserire pochi semplici dati dell’auto (come il numero di targa, la data di immatricolazione, il modello, la marca e l’allestimento del veicolo) e del proprietario (come la classe Unica Bonus Malus e il numero di sinistri registrati negli ultimi anni), e si otterrà subito una bozza di polizza immediatamente acquistabile. Bastano davvero pochi minuti e con alcune informazioni aggiuntive sarà possibile personalizzare sempre di più il contratto, andando a scegliere le garanzie accessorie più utili per rendere la propria polizza davvero completa.

Ricordiamo che l’ultimo attestato di rischio valido è il documento che riporta anche lo storico dei sinistri con responsabilità principale o paritaria degli ultimi cinque anni.

Su richiesta, e qualora vi fossero le condizioni necessarie, ci sarebbe anche la possibilità di usufruire della nuova RC familiare che permette di ereditare la classe di merito migliore di un qualsiasi mezzo del proprio nucleo familiare

Quando si acquista un’auto, nuova o usata che sia, è sempre bene prestare attenzione al momento in cui si sottoscrive una nuova polizza: nel costruirla, adatta alle proprie necessità reali, e nello scegliere i partner giusti cui affidarsi, in grado di garantire la migliore qualità al giusto prezzo.