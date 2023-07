Principina, la denuncia di un lettore: “Ombrelloni lasciati in spiaggia per prendere posto, servono controlli”

“Voglio segnalarvi un comportamento scorretto di alcuni villeggianti sulla spiaggia di Principina a Mare, specialmente ora che si sta avvicinando il giorno di Ferragosto“.

A dichiararlo è un nostro lettore, residente a Firenze e attualmente in vacanza a Principina a Mare, che ha scritto alla redazione di Grossetonotizie.com.

“Vengo ogni anno a Principina perchè il posto è stupendo e il mare pure. Ma certi comportamenti sono davvero fastidiosi. Ombrelloni lasciati piantati sulla spiaggia, sdraio legate all’ombrellone per paura che vengano portate via, in modo da tenersi i posti (migliori) per il giorno dopo – continua la lettera -. Premesso che questa è occupazione di suolo pubblico e mancanza di rispetto per gli altri villeggianti, mi domando cosa aspettino i vigili di Grosseto a passare per fare dei controlli e le relative multe“.