“Rifugio di Nella”: ecco l’oasi che accoglie gli animali malati e anziani

Dopo mesi di lavoro instancabile il “Rifugio di Nella” dell’Oipa Grosseto è diventato una realtà ed è pronto all’inaugurazione, che si terrà domenica 5 maggio, dalle 14 alle 20, in via Cassarello, a Follonica.

Il “Rifugio di Nella” è un progetto dei volontari dell’Oipa di Grosseto, un rifugio dove poter accogliere gli animali malati e anziani che difficilmente vengono adottati, ma anche per accudire le cucciolate ed i gatti di colonia da sterilizzare e reimmettere sul territorio, lavoro che i volontari svolgono in singeria con le amministrazioni comunali. Inoltre, il rifugio sarà anche un luogo di sensibilizzazione e di formazione, oltre che dedicato alla promozione delle interazioni e degli incontri tra le associazioni del territorio.

A dare il via all’inaugurazione sarà l’intervento del presidente dell’Oipa Italia, Massimo Comparotto, e a seguire tante attività per intrattenere i visitatori: dalla lotteria benefica, alla visita al rifugio passando per un buffet cruelty free.

“Grazie al contributo di tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e dei volontari che hanno lavorato instancabilmente, abbiamo finalmente un’oasi di pace: attualmente al rifugio, gestito da noi volontari Oipa, sono ospitati 14 gatti, due mamme con 9 cuccioli appena recuperati, due cani adulti e altri due cani anziani, tutti provenienti da situazioni difficili – evidenzia Katia Saragosa, delegata dell’Oipa di Grosseto e provincia –. Il prossimo passo è la creazione di uno spazio adibito alla degenza, fondamentale per ogni emergenza e per accogliere i gatti di colonia dopo la cattura e in attesa di sterilizzazione”.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 327.9968836 o scrivere all’indirizzo e-mail grosseto@oipa.org.