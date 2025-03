Pulizia della spiaggia: Plastic Free Onlus scende in campo per l’ambiente, come partecipare

Massa Marittima (Grosseto). Un romano trapiantato nella Maremma con una missione chiara: rendere la provincia di Grosseto un territorio più pulito e consapevole. È la storia di Gianluca Ranaldi (nella foto), un cittadino che, in poco più di sei mesi, è riuscito a creare una sinergia operativa tra associazioni, Comuni e cittadini, dimostrando come la volontà e l’impegno possano superare ogni ostacolo.

Non conosceva nessuno, ma la scintilla è scoccata al lago dell’Accesa, lo scorso settembre. Un cleanup organizzato da Plastic Free Onlus, l’associazione nazionale di cui ora è referente provinciale per Grosseto e vice provinciale per Livorno, si è trasformato in un seme piantato nel terreno fertile della collaborazione. La piantumazione di un corbezzolo, donato ai cittadini di Massa Marittima al termine della giornata di pulizia, ha attirato l’attenzione della sindaco Irene Marconi, aprendo la strada a un protocollo d’intesa con il Comune, ufficializzato dall’assessore Lorenzo Balestri.

Da lì, un crescendo di iniziative e riconoscimenti. La firma di un patto di collaborazione con la Lega navale italiana di Follonica e i successivi protocolli d’intesa con i Comuni di Follonica e Montieri testimoniano una sinergia inaspettata. Proprio Follonica, quest’anno, si fregia del titolo di “Comune Plastic Free 2025”, un riconoscimento che sottolinea l’attenzione del territorio verso le tematiche ambientali.

E l’entusiasmo non si ferma. Domenica 30 marzo, alle 10.30, è in programma uno speciale CleanUp in collaborazione con la Lni di Follonica, con il patrocinio del Comune. Nonostante l’evento non sia ancora stato ufficialmente comunicato, già si contano 32 iscritti, tra cui anche bambini, segno di una sensibilità che parte dalle nuove generazioni.

“Sono felice di questo riscontro – dichiara Gianluca Ranaldi –, ma non nascondo di aver incontrato anche delle difficoltà. Inizialmente, c’è stata un po’ di diffidenza, mi chiedevano chi conoscessi. Voglio chiarire che la mia unica forza è la voglia di fare, il desiderio di contribuire come volontario. Non ho legami pregressi con il territorio, la mia è pura passione”.

E i numeri parlano chiaro: l’associazione Plastic Free Onlus, con i suoi oltre 260.000 volontari, ha rimosso dall’ambiente oltre 4 milioni di chilogrammi di plastica e rifiuti, siglato 462 protocolli d’intesa e realizzato migliaia di appuntamenti di sensibilizzazione nelle scuole e CleanUp in tutta Italia. L’obiettivo è ambizioso: ridurre l’utilizzo della plastica, soprattutto quella monouso, sensibilizzando un miliardo di persone entro il 2030.

Un impegno che si concretizza anche nella scrupolosa organizzazione degli eventi. La partecipazione ai CleanUp è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria per tutti, organizzatori inclusi, per garantire la copertura assicurativa. Un dettaglio che sottolinea la serietà e la professionalità di un movimento che sta crescendo anche nella provincia di Grosseto.

Questa storia è un esempio di come la determinazione di un singolo individuo, unita alla forza di un’associazione nazionale radicata nel territorio, possa generare un impatto positivo concreto. Un invito a tutti i cittadini della provincia di Grosseto a partecipare attivamente a questo cambiamento, per costruire insieme un futuro più sostenibile.

Per ulteriori informazioni sugli eventi e sulle iniziative di Plastic Free Onlus a Follonica, è possibile contattare le referenti comunali Antonella Goracci, al numero WhatsApp +39.345.9875124, e Anna Maria Schiavo.

Per le altre località, contattare i referenti comunali indicati sul sito www.plasticfreeonlus.it/eventi