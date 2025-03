Inaugurata la sede del Gruppo mineralogico massetano: “Ecco i nostri progetti”

Massa Marittima (Grosseto). È stata inaugurata sabato pomeriggio la nuova sede del Gruppo mineralogico massetano “Bernardino Lotti”, in via Fillippo Corridoni 11, a Massa Marittima, al Museo Subterraneo. La cerimonia di inaugurazione è stata l’occasione per ripercorrere la storia e le finalità del gruppo, che taglia l’importante traguardo dei 50 anni di attività.

“L’inaugurazione della nuova sede ha avuto una partecipazione di pubblico al di fuori dei nostri più positivi pensieri – ha commentato Massimo Giannini, presidente del Gruppo mineralogico massetano – e questo ci rende orgogliosi di rappresentare un’associazione che può vantare un legame con la storia economica e di vita del territorio come poche altre. Con grandi sacrifici abbiamo allestito un ambiente bello, organizzato e attrezzato che, con la prossima acquisizione di arredamenti idonei, sarà fruibile anche da scolaresche, appassionati e da altre associazioni. I progetti per il futuro sono tanti: da un lato la volontà di interagire con le scuole cittadine, dall’altra la partecipazione ad importanti eventi come il Florence Mineral Show 2026 e il Bologna Mineral Show 2027, la più importante manifestazione del settore. Tengo a precisare che sono gli organizzatori delle due manifestazioni che ci hanno chiesto di partecipare, questo a sottolineare quanto la nostra associazione sia apprezzata a livello nazionale. Naturalmente ci sono in programma collaborazioni con il Comune di Massa Marittima, a cominciare da lavori di conservazione di alcuni minerali di proprietà dell’amministrazione, il recupero dei campioni donati dalla famiglia Saitta, la realizzazione di un supporto e una teca per l’esposizione di un pezzo all’ingresso del Subterraneo. Ringrazio il Comune di Massa Marittima, nella persona del sindaco, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti della nostra associazione.”

“Nella comunità di Massa Marittima ci sono esempi di associazioni storiche – ha commentato il sindaco Irene Marconi – che ancora oggi sono attive e rappresentano un punto di riferimento. Il Gruppo mineralogico massetano è senza dubbio una di queste. A 50 anni dalla sua costituzione, l’associazione trova finalmente la sua sede ideale all’interno del Museo Subterraneo, in parte realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, attraverso un bando che ha un titolo significativo: si chiama infatti ‘Spazi attivi’, nel senso che le risorse sono state erogate per ristrutturare spazi in cui far vivere la comunità. Credo che quello che stiamo facendo al Museo Subterraneo risponda appieno agli obiettivi del bando. La presenza del Gruppo mineralogico aggiunge un importante tassello. Il gruppo ha svolto un ruolo fondamentale anche nell’allestimento stesso del museo. Rispetto alle attività future del Gruppo mineralogico, consideriamo di grande interesse l’apertura dell’associazione nei confronti della scuola, con la volontà di portare avanti progetti didattici in stretta collaborazione con il museo, che tra l’altro è all’interno della rete provinciale dei musei, che ha avviato un percorso di collaborazione sui progetti di narrativa di comunità. Un bel modo per tramandare alle nuove generazioni la passione per lo studio del nostro patrimonio mineralogico e per la storia mineraria del territorio”.