Alluvione in Toscana: il Consorzio di Bonifica rinvia “Bagliori nella Notte”

Grosseto. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e gli altri consorzi della regione hanno deciso di rimandare a data da destinarsi l’iniziativa “Bagliori nella Notte”.

Questa decisione, presa di concerto tra i sei consorzi e Anbi Toscana, è stata ritenuta la più adeguata dopo i pesanti eventi alluvionali che hanno colpito parte del territorio regionale negli ultimi giorni.

L’illuminazione delle idrovore, in una notte tricolore in tutta Italia, è stata organizzata da Anbi nazionale per ribadire la centralità nazionale delle problematiche idriche ed erano state scelte le ore tra il tramonto di martedì 18 e l’alba di mercoledì 19 marzo. Cb6 avrebbe dovuto illuminare l’idrovora di Talamone.