“Puliamo insieme la città”: ecco l’iniziativa dedicata a cittadini e associazioni

Grosseto. Un’azione concreta per l’ambiente, nata dalla volontà dei cittadini e aperta a tutti.

Grosseto si mobilita per un’iniziativa speciale all’insegna del decoro urbano e della tutela dell’ambiente. Sabato 22 marzo, dalle 9 alle 13, si terrà la prima edizione di “Puliamo insieme la città“, un evento che vede protagonisti i cittadini e le associazioni del territorio, uniti per rendere più puliti e vivibili alcuni spazi urbani.

Il ritrovo è fissato per le 9 del mattino in due punti della città: il parcheggio all’inizio di via Ambra (intervento più intenso su area verde e parcheggio); l’area di sosta vicina al distributore di carburante del centro commerciale Maremà (intervento più leggero sulle aree verdi a bordo strada).

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’assessorato all’ambiente del Comune di Grosseto e con il supporto di Sei Toscana, che provvederà alla rimozione dei rifiuti raccolti, nasce dall’impegno e dalla sensibilità dei cittadini grossetani, che hanno voluto organizzare questa giornata dedicata alla cura degli spazi comuni.

Tutti possono partecipare, sia singolarmente che in gruppo: associazioni, volontari e cittadini di ogni età sono invitati a prendere parte attivamente all’evento.

Per le associazioni che desiderano aderire, è possibile mettersi in contatto con l’associazione La Racchetta scrivendo a basealtamaremma@laracchetta.it o contattando i numeri 347.7580031 (Angelo) o 393.3072679 (Silvia).

Per garantire la sicurezza durante le operazioni di pulizia, si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato e scarpe comode. Sarà fornito il materiale utile per la raccolta.

I minori potranno partecipare solo se accompagnati da un adulto. In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.