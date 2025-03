Carta europea del turismo sostenibile: Forum al Parco nazionale delle Colline Metallifere

Gavorrano (Grosseto). Si terrà lunedì 17 marzo, dalle 15 alle 18, al Centro Congressi della Porta del Parco di Gavorrano il Forum della Carta europea del turismo sostenibile, evento che riunirà coloro che hanno già aderito al programma, gli amministratori locali e tutti gli interessati alle buone pratiche per il rispetto dell’ambiente.

Il Parco nazionale delle Colline Metallifere – Tuscan Mininig Geopark Unesco organizza l’incontro al fine di condividere i risultati raggiunti e definire gli obiettivi futuri, in una prospettiva di sensibilizzazione e tutela del grande patrimonio naturalistico presente nell’area del Parco.

La Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette è uno strumento metodologico ed una certificazione di processo riconosciuta da Europarc Federation, che permette alle aree protette di migliorare lo sviluppo e la gestione del turismo sostenibile, responsabile accessibile e dell’eco-turismo.

Gli elementi centrali della Carta sono la cooperazione e la collaborazione e la partecipazione di tutte le parti interessate (attori Cets), tesa a sviluppare una strategia comune ed un Piano d’Azione per lo sviluppo turistico sostenibile, a partire da un’analisi approfondita della situazione locale, sulla base dei 10 Principi Cets sulla sostenibilità organizzati in 5 aree tematiche prioritarie.

Il Parco ha intrapreso il percorso partecipato della Cets dal 2013, sotto l’egida di Europarc Federation e di Federparchi – Europarc Italia.

Le tre fasi della Carta

La carta Europea per il turismo sostenibile si articola in tre fasi:

Fase I – Turismo sostenibile per l’area protetta, ottenuta dal Parco nel 2014 e rinnovata nel 2019 e nel 2024;

Fase II – Turismo sostenibile per imprese turistiche locali situate all’interno o vicino l’area protetta, ottenuta dal Parco nel 2022, che ha coinvolto e continua a coinvolgere numerose imprese del territorio;

Fase III – Turismo sostenibile per i tour operator operanti nell’area protetta, ottenuta dal Parco nel 2023, certificando il tour operator Travel Today, premiato nel 2024 con il premio Europarc Star Award for innovative approaches to minimizing tourism’s ecological footprint.

Maggiori informazioni sul percorso e i risultati si possono ottenere visitando la sezione dedicata nel sito web del Parco: https://parcocollinemetallifere.it/carta-europea-del-turismo-sostenibile/

Il secondo e il terzo Piano di azione del Parco hanno mirato ad avere un respiro più ampio e sfidante del primo: non si sono orientati, infatti, solo al turismo sostenibile, ma hanno cercato e messo in atto percorsi per innescare e sostenere lo sviluppo di una Green Community nel territorio del Parco, in cui poter facilitare le condizioni per lo sviluppo di imprese a basso impatto ambientale, orientate a prodotti e processi green, che possano creare occasioni di lavoro qualificato, sicuro e dignitoso: green and decent jobs come indicato da molte strategie internazionali (Onu, Unione Europea Oecd, Ilo). Il Parco continua ad impegnarsi per raggiungere questi obiettivi anche tramite le molte esperienze di Alternanza Scuola – Lavoro e tramite la collaborazione con università e centri di ricerca nazionali e internazionali.

Nel terzo Piano di Azione, grazie anche alla collaborazione che il Parco ha intrapreso con il Gal Pesca della Toscana, oltre alla Green Economy si è aggiunto il tema della Blue Economy.

I tre Piani di Azione Cets Fase I, che si sono succeduti a partire dal 2014, hanno ottenuto l’approvazione di Europarc Federation, arrivando ad individuare alcune Azioni come buone pratiche riconosciute a livello nazionale e internazionale.