Orbetello, la Regione: “Altri 500mila euro per la Laguna e nuovo contratto di servizio”

“La Regione Toscana prosegue nel garantire la massima attenzione al delicato equilibrio della laguna di Orbetello, confermando di essere l’unico Ente che investe risorse significative in attesa dell’avvio delle attività del Consorzio nazionale, vista anche la recente indisponibilità manifestata formalmente e per scritto da parte del sindaco Casamenti”.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, spiega così la decisione assunta dalla Giunta regionale di stanziare ulteriori 500mila euro di fondi regionali, che si aggiungono agli 1,2 milioni di euro erogati ogni anno. E’ inoltre stato sottoscritto il nuovo contratto di servizio a seguito dei necessari adeguamenti tecnico-giuridici funzionali a raccordarsi al meglio con la legge nazionale istitutiva del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello.

“L’attività di questi mesi – prosegue il presidente – è stata intensa e ci ha visto avanzare al Mase, già nello scorso mese novembre, la richiesta di finanziamento sul Pnrr per un progetto speciale e, poi, di un intervento normativo di rango nazionale, come indicato nelle relazioni di Ispra, per garantire ad Orbetello un quadro regolamentare analogo a quello di Venezia. Auspichiamo su questo una rapida presa di posizione da parte del Governo”.

“Al contempo – ricorda l’assessore regionale ad ambiente e protezione civile Monia Monni – abbiamo sollecitato la convocazione del tavolo per la definizione dello Statuto del Consorzio nazionale da parte del competente Ministero e richiesto l’anticipo delle risorse già previste sulla legge nazionale per far fronte alle spese urgenti necessarie per il sistema lagunare. Su questo fronte abbiamo comunque già disposto un ulteriore stanziamento di mezzo milione di euro di risorse regionali in attesa della risposta del Ministro. Adesso è necessario proseguire velocemente con l’approvazione della proposta di legge regionale, sulla quale sono state ultimate le modifiche tecniche di allineamento alla citata e recente disposizione normativa nazionale, per chiarire nitidamente il quadro delle competenze in questa fase transitoria che ci separa dall’entrata in vigore del Consorzio disposto dalla norma nazionale, affinché nessuno giochi a nascondino”.

“Rispetto, invece, alla situazione insostenibile a Orbetello per la presenza dei moscerini – ricorda infine il presidente Giani –, al netto dell’eventuale convocazione del tavolo tecnico richiesto dal sindaco al Mase, ho convocato, insieme agli assessori Monni e Marras, un incontro per lunedì prossimo al fine di supportare il Comune nonostante la disinfestazione sia attività di stretta competenza dell’amministrazione comunale. La Regione, come dimostrano gli atti e gli impegni concreti assunti, continua a fare la propria parte. Perché la laguna è un patrimonio straordinario che merita di essere tutelato, e la comunità di Orbetello non può essere lasciata sola”.