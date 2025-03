Il Gruppo mineralogico massetano compie 50 anni e inaugura la nuova sede

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 15 marzo, alle 15, in via Filippo Corridoni 11, a Massa Marittima, è in programma l’inaugurazione della nuova sede del Gruppo mineralogico massetano “Bernardino Lotti “, un punto di riferimento per gli amanti della mineralogia e della storia mineraria.

“La cerimonia di inaugurazione sarà un’occasione per ripercorrere la storia e le finalità del gruppo, coincidendo proprio con il 50° anniversario della costituzione del Gruppo – si legge in una nota del Gruppo -. Nella nuova sede trovano collocazione minerali tipici del territorio, oltre a strumenti del lavoro in miniera, foto e documentazione che ripercorre la secolare tradizione mineraria locale. Seguirà un momento conviviale. L’ingresso è gratuito”.

Per ulteriori informazioni, contattare il seguente indirizzo e-mail: gmm.lotti@libero.it.