La conservazione del fratino in Toscana: se ne parla in una conferenza

Orbetello (Grosseto). Sabato 22 febbraio, alle 17, al centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà la conferenza dal titolo “All’ultima spiaggia. La conservazione del fratino in Toscana”, a cura del dottor Luca Puglisi, dottore di ricerca in biologia animale e direttore del Centro ornitologico Toscano ‘Paolo Savi’ – Ets. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comitato nazionale per la conservazione del fratino.

La conferenza

Durante la conferenza verranno affrontati, oltre agli aspetti di biologia ed etologia del fratino, anche le criticità legate alla conservazione di questa specie. Negli ultimi anni la distruzione e l’alterazione dell’ambiente dunale e il turismo invasivo hanno determinato un forte calo popolazionistico della specie. Le cause principali sono: la pulizia meccanica e non regolamentata delle spiagge, la presenza di automezzi e motoveicoli sulle spiagge, il randagismo canino e la predazione da parte di cani padronali, la vandalizzazione dei nidi e l’esigua estensione delle aree protette lungo le coste. Queste criticità influenzano negativamente sia il successo della cova delle uova che l’involo dei pulcini, determinando un successo riproduttivo molto basso delle coppie nidificanti.

Per tutelate questo prezioso abitante delle nostre coste, serve sicuramente una maggiore interazione tra enti competenti ed esperti del settore e una più accorta e consapevole gestione degli stabilimenti balneari, ma anche e soprattutto una maggiore attenzione da parte di chiunque frequenti le spiagge che sono un luogo di svago, ma restano principalmente un ecosistema fragile da preservare.

Di questo e molto altro si parlerà durante la conferenza. L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà nel Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9).

Prima dell’incontro, è possibile visitare l’oasi Wwf della laguna di Orbetello, dai cui capanni di osservazione è possibile osservare fenicotteri, falchi pescatori e molte altre specie di avifauna acquatica, e il Museo Casa Pelagos, un museo interattivo dedicato agli animali che vivono nel mar Mediterraneo. Ingressi, senza guida e senza prenotazione, dalle 9 alle 16 (per l’oasi l’ultimo ingresso è alle 14).

Indicazioni stradali

Oasi WWF Laguna di Orbetello: SS Aurelia km 148.300 (corsia sud), Località Ceriolo III° Albinia-Orbetello (GR) (https://goo.gl/maps/pGEwoDfb95LuBrVv6)

Casale della Giannella, Museo Casa Pelagos, Museo Aree umide: strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (GR) (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9)

Per informazioni: