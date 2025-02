Nuovo impegno nazionale per l’osservatorio astronomico comunale

Grosseto. Nazario Montuori è stato nominato membro della commissione dei “Saggi” che provvederà alla revisione statutaria della Società astronomica italiana “Sait””. Al termine di tutte le procedure di validazione il nuovo statuto verrà approvato con Decreto del Ministero della cultura.

La Società, eretta Ente morale con Regio Decreto del 10 giugno 1939 n. 1299, ha guidato l’astronomia professionale italiana e la ricerca astronomica sin dal 1871.

Nel 1999, con la nascita dell’Istituto nazionale di astrofisica voluto fortemente dalla stessa “Sait”, la società cedette ad Inaf le attività di ricerca dedicandosi alle Università; per incentivare lo studio dell’astronomia ha istituito premi prestigiosi per le migliori tesi di dottorato in scienze astronomiche-astrofisiche, contemporaneamente per le scuole secondarie di secondo grado la Sait organizza le Olimpiadi di astronomia “oggi denominate Campionati”, promuovendo la formazione avanzata di professionisti ed insegnanti di scienze.

“E’ un onore ed una grande responsabilità far parte di questa commissione, come astronomo e giurista darò il massimo per garantire qualità e professionalità che da sempre contraddistinguono l’eccellenza astronomica made in Italy”, dichiara Montuori.

Ecco il link della nomina: https://www.sait.it/node/823