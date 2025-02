Il Museo di storia naturale celebra il Darwin Day 2025: il programma

Grosseto. Anche quest’anno il Museo di storia naturale della Maremma celebra il Darwin Day, la giornata dedicata alla nascita di Charles Darwin, avvenuta il 12 febbraio 1809, e al valore della ricerca scientifica. Un’occasione per approfondire il contributo rivoluzionario dello scienziato alla comprensione dell’evoluzione e del mondo naturale.

L’appuntamento è per sabato 15 febbraio alle 17, al Museo di storia naturale della Maremma, quando Gianfranco Natale, direttore del Museo di anatomia umana “Filippo Civinini” dell’Università di Pisa, guiderà un incontro dal titolo “Darwin e l’anatomia delle emozioni”. L’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.488571 o e-mail info@museonaturalemaremma.it.

La conferenza si concentrerà su uno degli aspetti meno noti, ma straordinari degli studi di Darwin: il suo volume del 1872 “The expression of the emotions in man and animals“, in cui analizzò scientificamente le espressioni emotive nell’uomo e negli animali. Attraverso un approfondito studio anatomico della muscolatura mimica, Darwin superò la classica fisiognomica e offrì una nuova chiave di lettura sul rapporto tra emozioni e biologia.