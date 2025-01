Tutela dell’ambiente: il Comune stringe accordo con l’associazione Plastic Free

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima e l’associazione Plastic Free hanno firmato questa mattina un protocollo d’intesa volto a rafforzare l’impegno comune per la tutela dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento da plastica.

Il protocollo, sottoscritto dall’assessore all’ambiente di Massa Marittima Lorenzo Balestri e dal referente locale dell’associazione Plastic Free, Gianluca Ranaldi, prevede l’impegno comune nell’organizzazione e nella comunicazione di appuntamenti di pulizia ambientale coinvolgendo i volontari. Iniziative di questa natura si sono già svolte con successo sul territorio comunale. Il prossimo appuntamento previsto è il 1° febbraio, alle 11, per la pulizia della strada provinciale “Accesa” all’incontro con la provinciale Valpiana.

Il protocollo prevede inoltre un impegno comune nell’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di educazione ambientale nelle scuole. Plastic Free affiancherà il Comune in azioni virtuose propedeutiche alla candidatura a Comune Plastic Free. Infine, l’amministrazione comunale si impegna a sua volta ad intervenire tempestivamente sulle segnalazioni di abbandono di rifiuti.

“Il Comune di Massa Marittima ha già sperimentato una collaborazione positiva con Plastic Free nell’organizzazione di giornate di raccolta rifiuti sul nostro territorio – sottolinea Lorenzo Balestri, assessore comunale all’ambiente di Massa Marittima –. Il protocollo segna l’inizio di un rapporto più strutturato con l’associazione, con l’obiettivo di generare benefici nel lungo periodo”.

L’associazione Plastic Free è nota a livello nazionale per le sue numerose iniziative che hanno portato ad oggi alla raccolta sul territorio nazionale di oltre 4milioni di plastica, rimossa dall’ambiente durante i 7502 appuntamenti clean up.

“Siamo orgogliosi di collaborare con il Comune di Massa Marittima per diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza di ridurre la plastica per salvare l’ambiente dai rifiuti – afferma Gianluca Ranaldi -. Per una persona informata sulle conseguenze di comportamenti scorretti, comportarsi in modo sostenibile diventa l’unica scelta possibile”.

“Con questa iniziativa – aggiunge il sindaco Irene Marconi – Massa Marittima si unisce a un movimento sempre più ampio di enti locali impegnati nella lotta contro l’inquinamento da plastica, confermando la centralità della salvaguardia dell’ambiente nelle politiche pubbliche”.