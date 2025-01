Lavori anti alluvione: il Consorzio di Bonifica rimuove la vegetazione nel fosso

Grosseto. Intervento di manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud alle porte di Grosseto.

Sono stati completati i lavori sul fosso Tanaro che scorre nell’area di Casotto Venezia per rimuovere la vegetazione e gli arbusti presenti in eccesso nella sezione idraulica. Ripristinato quindi il regolare deflusso delle acque verso valle, per limitare il rischio esondazioni e allagamenti.

L’intervento, inserito nel piano delle attività della bonifica 2025 relativo all’unità idrografica Pianura grossetana, è stato eseguito nel rispetto delle prescrizioni della Regione per la tutela dell’ecosistema toscano.