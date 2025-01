Lavori anti alluvione: il Consorzio di Bonifica rimuove la vegetazione infestante nel canale

Orbetello (Grosseto). Sono iniziati gli interventi di manutenzione ordinaria inseriti nel piano delle attività della bonifica 2025 da parte di Cb6.

Anche quest’anno il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud riserverà massima attenzione all’unità idrografica Albegna, come dimostrano i lavori di manutenzione ordinaria sul canale principale numero 2. Si tratta della controfossa di destra del fiume Albegna, che scorre sotto il ponte della statale Aurelia e il ponte della linea ferroviaria Pisa-Roma, nel comune di Orbetello.

Rimuovere la vegetazione infestante presente in eccesso nella sezione idraulica e assicurare il regolare scorrimento è, in un corso d’acqua come questo, particolarmente importante, sia perché poco più a valle si immette nell’Albegna, sia per proteggere due infrastrutture fondamentali per la Maremma.

Gli operatori di Cb6 hanno eseguito i lavori nel rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la tutela della flora e della fauna.