Alla scoperta del Bosco di Spaccasasso: un’esperienza nel Cammino medievale al Parco della Maremma

Grosseto. Sabato 25 gennaio, il Parco della Maremma propone un’escursione speciale per tutti gli amanti della natura e della storia. Si tratta di una passeggiata guidata attraverso il Bosco di Spaccasasso, uno degli angoli più suggestivi e meno frequentati del Parco, parte del rinomato Cammino medievale e legato alle antiche vie della transumanza.

L’escursione

Il percorso, lungo circa 6,5 chilometri, è semplice e adatto a tutti, presenta un leggero dislivello e si percorre in circa tre ore. Durante il cammino, i partecipanti attraverseranno un’area boschiva ricca di fascino, dove la natura regala scorci incantevoli. L’itinerario raggiunge la Piscina del Prete, uno stagno stagionale.

In passato, tante persone venivano a vivere e a lavorare in questi luoghi dall’inizio dell’autunno all’inizio dell’estate, quando non c’era la malaria. Erano contadini dell’Amiata, pastori transumanti dal Casentino, boscaioli e carbonai anche dalle Marche e dal Pistoiese, che vivevano in capanne. Il colle, detto “Spaccasasso”, era invece frequentato già in epoca preistorica con una piccola miniera di cinabro, minerale dal quale si ricavava un colorante rosso per la pelle a base di mercurio.

Camminando lungo il sentiero, i visitatori potranno rivivere la memoria di queste antiche pratiche, scoprendo il profondo legame tra uomo, animali e natura che ha caratterizzato per secoli la vita rurale della Maremma.

L’escursione rappresenta un’occasione perfetta per trascorrere una mattinata all’aria aperta, godendo del piacere della lentezza e del contatto diretto con la natura.

Il ritrovo è fissato alle 9.00 presso il Centro Visite di Alberese, con partenza prevista alle 9.30. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte a camminare nel bosco, oltre a portare acqua e una piccola merenda per una pausa rigenerante.

La partecipazione è aperta a tutti al costo di 10 euro, con una tariffa ridotta di 5 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni e per gli studenti fino ai 25 anni. Per prendere parte all’escursione, è necessaria la prenotazione scrivendo a booking@parco-maremma.it. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Centro Visite al numero 0564.393238.