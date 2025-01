Resilienza ai cambiamenti climatici: il Comune firma il protocollo LIFE+AGreeNet

Grosseto. Il progetto europeo LIFE+AGreeNet promuove una visione innovativa di sostenibilità per affrontare i cambiamenti climatici, rafforzando la resilienza delle città costiere attraverso la riqualificazione urbanistica e la rigenerazione delle aree verdi.

Parchi e forestazione urbana diventano strumenti essenziali per contrastare l’inquinamento e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, che rendono le città sempre più inospitali, specialmente in estate, causando emergenze ambientali e sanitarie.

Dopo anni di sperimentazioni nelle città del medio Adriatico (tra i partner figurano il Comune di Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara, Silvi, Pineto, Roseto, Giulianova, Alba Adriatica, Tortoreto, Martinsicuro, l’Università degli Studi di Camerino, Legambiente Onlus e Res Agraria Srl), il progetto è approdato sulla costa tirrenica. Qui, dalla scorsa primavera, ha coinvolto cittadini, studenti, amministrazioni pubbliche e giovani generazioni in attività concrete che combinano educazione, azione pratica e pianificazione strategica.

A dicembre, anche il Comune di Orbetello ha formalizzato l’ingresso nella rete AGreeNET sottoscrivendo un protocollo d’intesa. Questo accordo permetterà di condividere dati e informazioni con altre realtà nazionali, affrontare congiuntamente problematiche legate alla salvaguardia di parchi e pinete costiere – sempre più minacciati da patogeni e eventi climatici estremi – e dotarsi di strumenti innovativi per la rigenerazione urbana delle aree verdi.

Tra le novità previste, una piattaforma webGIS che consentirà ai tecnici di mappare le aree verdi di interesse e di elaborare carte del rischio che tengano conto di parametri meteo-climatici. Questo strumento faciliterà una pianificazione integrata e consapevole, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità degli spazi verdi urbani.

Il progetto punta a utilizzare specie arboree autoctone e non idroesigenti, evitando interventi che aumentino l’impermeabilità del suolo e garantendo, negli anni, una manutenzione sostenibile e di qualità.

Oltre agli interventi strutturali, Life+AGreeNet coinvolge attivamente le comunità locali in un percorso di consapevolezza, affinché educazione, ricerca e azione collettiva diventino strumenti efficaci per affrontare le sfide climatiche. L’obiettivo finale è quello di promuovere città costiere resilienti, più verdi e vivibili per tutti.