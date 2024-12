Ultimo appuntamento della “Trilogia del lupo”: ospite Mario Sesti

Grosseto. Sabato 21 dicembre, il Parco della Maremma ospiterà il terzo e ultimo appuntamento della “Trilogia del lupo“, una serie di eventi dedicati al rapporto tra uomo e lupo sotto diverse prospettive. L’incontro finale vedrà la partecipazione del regista, giornalista e critico cinematografico Mario Sesti, che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio nell’immaginario cinematografico legato a questo predatore.

Il programma

Il programma avrà inizio alle 14 con una breve escursione intitolata “Sulle tracce del lupo”, con partenza dal Centro visite ad Alberese. Durante la passeggiata, i partecipanti potranno scoprire il territorio e apprendere come individuare i segni della presenza del lupo in natura.

Alle 16.30, Mario Sesti terrà la conferenza “Da Kevin Costner a Riccardo Milani – Mai gridare al lupo”, esplorando le rappresentazioni dell’animale nel cinema. Attraverso una selezione di clip esemplari, l’incontro offrirà una vivida panoramica delle apparizioni del lupo in diversi generi cinematografici, dalle favole ai film d’avventura, dall’horror agli apologhi ecologisti. Simbolo di eleganza, potenza e bellezza, questo predatore ha spesso interpretato un ruolo da coprotagonista in molti racconti visivi, mantenendo vivo il legame profondo e ambivalente che l’uomo ha con questo animale.

Un brindisi finale concluderà l’evento, offrendo un momento di convivialità per condividere impressioni e riflessioni.

L’evento è organizzato con la collaborazione del Clorofilla Film Festival.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Con questo appuntamento si conclude la “Trilogia del lupo”, un percorso che ha affrontato il tema del lupo da diverse prospettive, unendo scienza, esperienza e cultura per promuovere la conoscenza e la coesistenza con questo esemplare.

Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale del Parco della Maremma: www.parco-maremma.it.