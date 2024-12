Lavori anti allagamento: il Consorzio di Bonifica rimuove la vegetazione infestante

Grosseto. Si stanno concludendo le attività di manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud previste nel 2024.

Uno degli ultimi interventi programmati, tra quelli inseriti nel piano delle attività della bonifica (Pab) 2024, è in corso sul fosso del Grillese, che scorre nella zona di Poggio alla Mozza, alla periferia di Grosseto.

Cb6 sta rimuovendo la vegetazione infestante presente in eccesso nella sezione idraulica del fosso, per ripristinare il regolare scorrimento delle acque verso valle limitando così il rischio di esondazioni in caso di precipitazioni intense.

I lavori sul corso d’acqua, inserito nell’unità idrografica Pianura grossetana, sono eseguiti nel rispetto delle prescrizioni della Regione Toscana per la tutela della flora e della fauna.