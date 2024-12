LIFE+AGreeNet: ultime tappe del progetto per città costiere più resilienti al cambiamento climatico

Grosseto. Il progetto europeo LIFE+AGreeNet, realizzato con il contributo del programma Life dell’Unione Europea, continua il suo cammino in Maremma allo scopo di promuovere una nuova visione di sostenibilità, che metta al centro della programmazione e della riqualificazione urbanistica la forestazione urbana, così da rendere le città sempre più resilienti ai cambiamenti climatici e tutelare la salute dei cittadini.

In questi mesi, il progetto ha lavorato per sensibilizzare amministrazioni pubbliche e giovani maremmani, coinvolgendoli in attività concrete che combinano educazione, azione pratica e pianificazione strategica.

Tra le ultime attività in calendario, quella di venerdì 6 dicembre: una giornata educativa a Castiglione della Pescaia, che ha visto la partecipazione di circa 50 studenti dell’Istituto Fossombroni di Grosseto. L’incontro, dedicato ai boschi urbani e alle pinete costiere, ha offerto una combinazione di momenti teorici e pratici. Durante la lezione introduttiva, gli studenti hanno approfondito il ruolo degli alberi nell’assorbire CO₂, ridurre le temperature nelle aree urbane e proteggere le coste dall’erosione e dalle mareggiate. L’azione pratica ha invece permesso loro di svolgere attività sul campo, monitorando la salute della pineta attraverso indicatori ecologici. Questa esperienza ha messo in evidenza quanto sia cruciale il monitoraggio ambientale per una gestione sostenibile delle risorse naturali.

Il progetto è stato poi ospite, venerdì 29 novembre, del convegno “Ri-generazione, coesione e transizione – Workshop sulla rigenerazione urbana, la coesione sociale e la transizione energetica”, realizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia, già Comune partner di progetto, in collaborazione con l’Ordine degli architetti della provincia di Grosseto. Tra gli interventi di rilievo, Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente, ha sottolineato l’importanza della forestazione urbana per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Nel suo intervento, Gentili ha evidenziato come il verde pubblico e le energie rinnovabili rappresentino due pilastri fondamentali per trasformare le città in luoghi più sostenibili e vivibili.

Un ulteriore esempio concreto di impegno verso la sostenibilità è rappresentato dall’adesione del Comune di Orbetello al protocollo LIFE+AGreeNet, un documento che mira a sviluppare interventi come il recupero dei suoli degradati, la creazione di nuove foreste urbane e aree verdi, oltre alla pianificazione di nuovi modelli urbanistici in grado di favorire una convivenza armoniosa tra ambiente e sviluppo umano.

Il progetto LIFE+AGreeNet non si limita a interventi strutturali, ma punta a coinvolgere attivamente le comunità locali in un percorso di consapevolezza e partecipazione. Gli eventi organizzati, infatti, dimostrano che educazione, ricerca e azione collettiva possono essere strumenti efficaci per affrontare le sfide climatiche e promuovere città costiere resilienti, più verdi e più vivibili per tutti.