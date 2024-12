“Minima Natura”: al via la mostra di foto e disegni dedicata agli esseri viventi più piccoli

Grosseto. Dalle foto ai disegni, alla ricerca di micromondi naturali.

Venerdì 13 dicembre alle 17, al Museo di storia naturale della Maremma inaugura la mostra “Minima Natura” a cura del fotografo Michele Marini e della disegnatrice Lucia Onesti (ingresso gratuito). L’esposizione resterà nella Sala dell’Acqua fino a venerdì 31 gennaio: la visita è compresa nel biglietto di ingresso. Per informazioni o prenotazioni, è possibile contattare il numero 0564.488571 o scrivere a info@museonaturalemaremma.it.

La mostra

La mostra “Minima Natura” raccoglie le opere del fotografo Michele Marini e della disegnatrice Lucia Onesti in un inno alla bellezza degli esseri viventi più piccoli. Il processo artistico che dà vita a questa raccolta inizia con la ricerca di micromondi nascosti nei parchi della nostra provincia in cui il fotografo s’immerge e cattura con la macchina fotografica, attraverso la tecnica macro. Le immagini che sembrano ritrarre paesaggi alieni, ma che in realtà appartengono al nostro mondo, vengono rielaborate dalla disegnatrice nel suo studio, dove ogni particolare è esaltato con varie tecniche e strumenti. Il risultato è una duplice visione di ciò che prima passava inosservato, ora servito al grande pubblico in un allestimento da galleria d’arte nella cornice del museo di storia naturale.

«La conoscenza della natura passa prima di tutto dalla curiosità e dalla attenta osservazione dei particolari – racconta il direttore del museo Andrea Sforzi –, in questa mostra gli autori ci accompagnano attraverso le loro opere, ciascuno con “le proprie lenti”, in un viaggio intimo fatto di dettagli che sono sotto gli occhi di tutti, passando spesso inosservati».

Michele Marini si appassiona alla fotografia dopo essersi unito al gruppo micologico di Follonica, che gli dà l’ispirazione per cominciare a ritrarre i suoi soggetti preferiti: insetti e funghi. Con una tecnica affinata dall’esperienza e dalla passione per queste forme di vita, Marini riesce a ritrarre mondi invisibili a occhio nudo: la sua ricerca parte dagli spazi selvaggi, tronchi caduti, pietre, prati spontanei che diventano un vero e proprio set fotografico in miniatura.

Lucia Onesti, artista e biologa, ama fin da piccola disegnare oggetti naturalistici, passione che sfocia poi nella sua laurea in scienze biologiche all’Università di Pisa. Il connubio tra studio e arte la porta a ricercare soggetti sempre più insoliti e nascosti, in ambienti diversi, trovando la massima ispirazione nelle fotografie di Marini e regalando ai fruitore d’arte un punto di vista nuovo, in cui ciò che prima era invisibile è ora composto da minuziosi particolari che regalano bellezza.