“Ecosistema Duna”: proseguono le attività di tutela, educazione e sensibilizzazione

Grosseto. Legambiente Festambiente Aps, nell’ambito del progetto “Ecosistema Duna” sostenuto dai fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista italiano Soka Gakkai, continua il suo impegno per la valorizzazione e la protezione degli ecosistemi dunali della provincia di Grosseto. Questo intervento si inserisce in un’ampia iniziativa che unisce sensibilizzazione, educazione e azioni concrete per la conservazione di questi ambienti fragili e fondamentali per la biodiversità.

Le iniziative

Nel mese di novembre, il progetto ha fatto tappa sulle dune per attività di monitoraggio, con il coinvolgimento dell’Istituto “Fossombroni” di Grosseto, che ha visto gli studenti partecipare attivamente. Le scuole sono un fulcro centrale del progetto, con attività di formazione e incontri in classe, che permettono ai giovani di entrare in contatto diretto con il tema della protezione ambientale. Questi incontri – tenutisi anche nel mese di novembre – sono parte di un percorso educativo che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sulla necessità di tutelare gli ecosistemi costieri, affinché possano essere conservati.

In parallelo, prosegue il concorso fotografico rivolto agli appassionati della fotografia amatoriale. L’invito è rivolto a chi desidera raccontare, attraverso l’obiettivo, la bellezza e la delicatezza delle dune litoranee dei comuni di Capalbio, Orbetello, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scarlino e Follonica. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi non professionisti, italiani e stranieri, dai 14 anni in su, con la possibilità di immortalare angoli nascosti, prospettive inedite e dettagli unici di questi ecosistemi naturali. Le fotografie dovranno essere inviate in formato Jpeg (dimensioni minime di 1800×1200 pixel a 300 dpi) all’indirizzo segreteria@festambiente.it, specificando il nome, il cognome, il recapito telefonico e il luogo dello scatto. La scadenza per inviare le immagini è il 31 maggio 2025. Le fotografie selezionate da una giuria esperta saranno esposte in una mostra dedicata alla biodiversità delle dune, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della loro conservazione. Fino a 24 scatti verranno scelti per questa esposizione unica, che rappresenterà un’occasione per riflettere sulla bellezza fragile e sulla necessità di proteggere questi ecosistemi.

“Il progetto ‘Ecosistema Duna’ – dichiara Angelo Gentili, della segreteria nazionale Legambiente – rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra educazione, sensibilizzazione e azioni sul campo possa contribuire a proteggere uno degli ecosistemi più delicati e importanti del nostro Paese. Le dune litoranee non sono solo paesaggi affascinanti, ma ecosistemi fondamentali per la biodiversità, la protezione delle coste e la qualità della vita delle comunità locali. Il coinvolgimento attivo delle scuole, delle realtà locali e di tutti i cittadini è essenziale per garantire che la nostra sensibilità e il nostro impegno possano trasformarsi in azioni concrete di tutela e valorizzazione. Con il concorso fotografico e le iniziative di monitoraggio ambientale vogliamo far conoscere meglio le dune, ma soprattutto vogliamo che tutti possano sentirsi parte della loro protezione. La partecipazione attiva e la collaborazione sono la chiave per fare la differenza”.

Il progetto prevede anche l’istituzione di un Osservatorio sulla duna per il monitoraggio ambientale, anch’esso già attivo, con la collaborazione di esperti naturalisti che, attraverso sopralluoghi che stanno coinvolgendo tutti i Comuni costieri maremmani, intende rilevare le aree compromesse in cui attivare operazioni di ripristino con la piantumazione di specie pioniere. Un’azione resa possibile grazie alla convenzione tra Legambiente Festambiente e Crisba, che fornirà le piante pioniere per la piantimazione e conserverà i semi raccolti durante il monitoraggio.

Altro obiettivo importante è sensibilizzare gli enti locali e le realtà economiche e associative, promuovendo azioni comuni per la tutela e valorizzazione di questi ecosistemi, proprio a partire dai risultati del monitoraggio.

Per incentivare la partecipazione attiva di tutti i cittadini, è stata creata una piattaforma online per la segnalazione digitale di danni ambientali e discariche abusive sulle dune. È possibile contribuire attraverso il link: https://forms.gle/Hn912XPY7iAjsxyQA.