Il patrimonio paleontologico in Maremma: se ne parla in un incontro al museo

Grosseto. Sabato 7 dicembre, alle 17.00, in strada Corsini 5 è in programma la conferenza “Il patrimonio paleontologico della provincia di Grosseto. Tutela e valorizzazione”, ospite dell’incontro il geologo e paleontologo Andrea Faggi dell’Università di Firenze.

L’ingresso all’evento è libero, per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564.488571 o mandare una mail a info@museonaturalemaremma.it.

L’incontro

Oggetto dell’incontro saranno le tecniche innovative di “paleontologia preventiva“, concetto che da poco tempo ha fatto ingresso in questa disciplina, tecniche che permetteranno di costruire “mappe del potenziale paleontologico“, rappresentando un’importante risorsa per migliorare le azioni di tutela e salvaguardia dei fossili in natura. Si parlerà inoltre di paleontologia virtuale attraverso esempi di scansione 3D di reperti, anche di grandi dimensioni, e altri strumenti impiegati dai paleontologi dell’Università di Firenze per l’acquisizione e l’analisi digitale dei reperti fossili. Come caso studio sarà approfondito il ricco patrimonio paleontologico della provincia di Grosseto, con particolare attenzione alla straordinaria diversità faunistica della Paleobioprovincia tosco-sarda, che ne sottolinea l’unicità e il valore scientifico.