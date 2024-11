Miti, realtà e convivenza possibile: secondo incontro della “Trilogia del lupo”

Table of Contents

Grosseto. Dopo il successo del primo appuntamento del 16 novembre, con il professore Emerito dell’Università Sapienza di Roma Luigi Boitani, accompagnato dalla suggestiva video-proiezione delle fotografie dei lupi di Alberto Pastorelli, il Parco della Maremma è pronto a ospitare il secondo evento della “Trilogia del lupo”.

Il programma

Domenica 1° dicembre, il ciclo di incontri prosegue con un programma che unisce natura, scienza e riflessione. La giornata inizia alle 14 con una breve escursione dal titolo “Sulle tracce del lupo”, che partirà dal Centro Visite di Alberese. I partecipanti potranno esplorare il territorio e apprendere come riconoscere i segni della presenza dell’animale.

Alle 16,30 si terrà la conferenza “Il lupo tra immaginario e realtà – False credenze, conflitti sociali e rischi reali”. Le zoologhe Giulia Bombieri, ricercatrice al Muse – Museo delle Scienze di Trento, e Laura Scillitani, comunicatrice scientifica dello stesso istituto, offriranno un approfondimento sui temi legati al lupo e alla sua complessa interazione con l’uomo. Si discuterà delle false credenze e delle fake news legate a questo predatore, spesso responsabili di alimentare conflitti e paure. Verranno affrontate le differenze tra rischi percepiti e reali, adottando comportamenti consapevoli per prevenire interazioni negative.

A completare la conferenza interverrà anche Marika Francioli, dell’azienda agrobiologica Le Tofane, che porterà la sua testimonianza diretta sulla convivenza con il lupo, con un breve intervento dal titolo “Equilibrio: sfide e successi. L’importanza della resilienza e della rete sociale”

La giornata si concluderà con un brindisi, un momento conviviale per condividere impressioni e domande sui temi trattati.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Ultimo incontro della “Trilogia del lupo”

Il ciclo di eventi si concluderà il 21 dicembre, con l’ultimo appuntamento dal titolo “Da Kevin Costner a Riccardo Milani: mai gridare al lupo”. Il critico cinematografico Mario Sesti guiderà i partecipanti in un viaggio attraverso il lupo nel cinema, analizzandone le rappresentazioni più iconiche e il loro impatto sull’immaginario collettivo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale del Parco della Maremma: www.parco-maremma.it.