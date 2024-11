Carta europea del turismo sostenibile: il Parco delle Colline Metallifere ottiene ancora la certificazione

Colline Metallifere (Grosseto). Il 19 novembre, al Parlamento europeo a Bruxelles, si è svolta la cerimonia di consegna, da parte di Europarc Federation, dei riconoscimenti della Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette (Cets) ed il Parco nazionale delle Colline Metallifere ha ottenuto per la terza volta l’ambìta certificazione.

“Siamo felici che Europarc Federation abbia riconosciuto l’impegno del Parco, dei suoi amministratori, degli imprenditori, delle guide e della comunità tutta a mantenere lo status di destinazione sostenibile. La certificazione Cets è motivo di orgoglio per la provincia di Grosseto e rappresenta uno stimolo per tutto il territorio verso un turismo rispettoso del nostro prezioso ambiente naturale”, ha dichiarato la presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere Fabiola Favilli.

Le azioni della Carta europea vengono indicate annualmente da un’assemblea costituita dagli operatori del territorio – circa 90 soggetti tra pubblici e privati – che partecipano alla Cets. Ogni 5 anni il Parco redige un piano d’azione ed è sottoposto ad una missione di rivalidazione attraverso la verifica da parte di un commissario delle attività realizzate.

La certificazione Cets è stata dichiarata dalla Regione Toscana uno dei pilastri della Carta del turismo sostenibile, elaborata tramite un percorso partecipato dal Parco e dalle altre aree protette, con il coordinamento di Toscana Promozione Turistica.

Nel 2022 il Parco ha ottenuto la certificazione Cets fase 2, certificando circa 30 imprese del turismo (ristorazione, accoglienza, guide, agricoltura, associazionismo). Nel 2023, tra i primi in Italia, il Parco ha infine ottenuto la certificazione di massimo livello, la fase 3, che implica l’individuazione di un tour operator; proprio il tour operator certificato Cets del Parco ha ottenuto il premio “Star Award” come miglior tour operator sostenibile europeo nella categoria “Riduzione dell’impatto”.

Unico in Italia e tra i pochissimi in Europa, Travel Today, tramite il portale www.visitmaremma.net, promuove e commercializza più di 35 esperienze di viaggio e prodotti eco turistici a basso impatto ambientale certificato e contribuisce inoltre al sostegno dei servizi ecosistemici del Parco, poiché per ogni prodotto acquistato sul portale una quota è destinata alla realizzazione o co-finanziamento di azioni a sostegno del suo territorio.