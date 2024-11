Nuovi boschi diffusi in città, in arrivo 700 piante: ecco dove

Grosseto. Nell’ambito delle attività volte al contrasto dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità della vita in città, è stato approvato dall’amministrazione comunale di Grosseto il progetto definitivo di forestazione urbana.

L’iniziativa interessa in particolare gli spazi nella zona nord del capoluogo e in prossimità del parco del Diversivo, attraverso la piantumazione di 700 nuove piante a copertura di un totale di circa 6 ettari di terreno.

Questo intervento punta alla creazione di un bosco diffuso, i cui benefici includono gli aspetti positivi legati alla qualità dell’ambiente fisico, come il sequestro dei gas climalteranti, l’attenuazione del fenomeno delle cosiddette isole di calore, la rimozione di inquinanti dell’aria e la riduzione dei fenomeni di ruscellamento e allagamento. Importanti anche i risvolti ecologici, come l’aumento della biodiversità, e quelli legati al risparmio energetico, con una forte riduzione dei consumi attraverso l’ombreggiamento e la creazione di un microclima.

Il piano prevede un investimento di oltre 480mila euro, frutto di un bando emesso dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, facente parte del Progetto sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano.

“Il progetto del bosco diffuso rappresenta una risposta concreta e necessaria ai cambiamenti climatici che incidono sulla vivibilità delle città. Le zone individuate per la realizzazione delle aree boschive – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – sono allo stato attuale povere di verde verticale. In molti casi gli alberi sono assenti: il loro inserimento rappresenta una scelta strategica anche per quanto riguarda la riqualificazione estetica degli spazi residuali della città, generazioni di aree ombreggiate e barriere naturali frangivento. Inoltre, i futuri boschi saranno dislocati in aree diverse, ma sufficientemente vicini per identificare una trama verde collegata e un corridoio ecologico che porta verso il parco del Diversivo secondo una distribuzione che ne vuole esaltare la centralità”.

Le operazioni si concluderanno entro l’inizio del 2026.