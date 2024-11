Torna il “Feni-Day”: alla ricerca dei fenicotteri rosa nella laguna di Orbetello

Table of Contents

Orbetello (Grosseto). Sabato 7 e domenica 8 dicembre, ad Orbetello, si riaccendono le luci sul fenicottero rosa in occasione della XV edizione del “Feni-Day – Memorial Fausto Corsi”, un evento nato spontaneamente da alcuni appassionati per ricordare un amico che per anni si è dedicato alla lettura degli anelli colorati, Fausto Corsi.

“Feni-Day” ha ricevuto negli anni il riconoscimento delle amministrazioni e degli Istituti di ricerca italiani e stranieri per l’alto valore scientifico, di divulgazione e coinvolgimento.

Per l’occasione la nostra associazione propone per il 7 dicembre due escursioni guidate gratuite nella laguna di Orbetello alla ricerca dei fenicotteri rosa e per fornire le indicazioni alla partecipazione del giorno successivo.

L’8 dicembre sarà possibile unirsi ai “cercatori di anelli” e partecipare alla gara che premierà la squadra che riuscirà a leggere il maggior numero di anelli colorati. Le letture consentiranno di acquisire dati importanti sulla biologia della specie. Sono invitati tutti gli appassionati di natura dotati di strumenti ottici, meglio se già esperti nelle letture degli anelli colorati. In tutti i casi saranno fornite le istruzioni per poter svolgere al meglio l’attività di monitoraggio. I partecipanti potranno scegliere una o più zone umide della Toscana, ma è obbligatoria la comunicazione di adesione per evitare sovrapposizioni o carenze di copertura. I dati saranno raccolti dal coordinatore del “Feni-Day”, Marco Scutellà, che provvederà ad inoltrare le letture ad Ispra e a tutte le stazioni di inanellamento coinvolte nel progetto. La storia dei fenicotteri letti verranno inviate in tempi brevi ai partecipanti.

Il programma

Di seguito il programma dettagliato delle iniziative

Sabato 7 dicembre:

ore 10, passeggiata nella riserva naturale Duna Feniglia della d urata di circa 3 ore (possibilità di rimanere oltre per il pranzo al sacco);

ore 14.30, alla ricerca dei fenicotteri rosa lungo le sponde della riserva naturale della laguna di Orbetello, della durata di circa 3 ore.

Domenica 8 dicembre:

ore 8.30 “Feni-Day”, giornata scientifica dedicata al censimento e alla lettura degli anelli colorati dei fenicotteri, formazione delle squadre e partenza (partecipazione limitata ai soli adulti). Durata: intera giornata.

Per ulteriori informazioni e per rimanere sempre aggiornati su “Feni-Day 2024”, è possibile visitare e seguire le pagine Facebook @Associazione Occhio in Oasi e @Maremma Natura oppure scrivere a info@associazioneocchioinoasi.it o contattare il numero 320.8223972

Suggerimenti

Si tratta di escursioni semplici, adatte a tutti; si consigliano scarpe comode, abbigliamento adeguato anche in caso di pioggia, binocolo, guida al riconoscimento degli uccelli, repellente per le zanzare se necessario, zainetto e borraccia. Momenti di citizen science; durante la passeggiata sarà possibile diventare un collaboratore scientifico attraverso la piattaforma I-Naturalist ed imparare a caricare le proprie osservazioni sul sito. Scarica l’App gratuita www.inaturalist.org prima di partecipare.

La partecipazione alle escursioni è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione.

Nei giorni 7 e 8 dicembre sarà possibile partecipare ad un workshop fotografico organizzato da Natphoto con Andrea Benedetti; per ulteriori informazioni https://www.natphoto.it/feniday24