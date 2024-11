“Comunità energetica, un’opportunità per il territorio”: il Comune organizza un incontro pubblico

Grosseto. Venerdì 15 novembre, alle 10.30, nella sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma, a Grosseto, si terrà un incontro pubblico, organizzato dal settore sviluppo ambientale del Comune di Grosseto. Si parlerà di comunità energetiche rinnovabili.

“Per promuovere la conoscenza della Cer e delle opportunità che offre – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli –, abbiamo dato vita a una campagna di informazione e di comunicazione che si chiama ‘Rinnoviamoci’ e che mette al centro la nostra città, evocata dalle Mura medicee, con due mani che contribuiscono insieme ad accendere l’energia. Questo è lo spirito della Cer: essere presenti per condividere. La Cer, oltre a dare respiro all’ambiente, è anche una buona pratica per avere in modo concreto vantaggi economici sia per il produttore di energia che per il consumatore, con sgravi fiscali da una parte e risparmi in bolletta dall’altra. L’assessorato all’ambiente, con il suo ufficio, in questi mesi ha lavorato tantissimo per arrivare a questo punto, cioè la pubblicazione dell’avviso di interesse, che di fatto è il primo passo per rendere possibile la Cer. Adesso aspettiamo la risposta della città, ma siamo convinti che questo percorso consentirà a Grosseto di ‘rinnovarsi e di innovarsi”‘contribuendo, con i fatti, al miglioramento della qualità del nostro ambiente”.

All’incontro saranno presenti, tra gli altri, Marco Raugi, professore ordinario dell’Università di Pisa, Leonardo Maiellaro, dell’agenzia regionale recupero risorse Spa – Arrr Spa, e Alberto Prospero, direttore di Ener.bit srl.

La cittadinanza è invitata a partecipare.