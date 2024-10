Al via il corso per diventare guida ambientale: come partecipare

Paganico (Grosseto). La figura professionale della guida ambientale non è nuova, ma si è andata affermando in Italia in maniera crescente negli ultimi 15 anni grazie a una serie di fattori. Da una parte la maggiore attenzione generale per le questioni ambientali, dall’altra la riscoperta di un turismo prossimale e lento, che molti hanno ricercato in maniera crescente soprattutto dal periodo pandemico in poi.

La guida ambientale escursionistica lavora in stretta interazione con l’ambiente naturale, accompagnando i turisti singoli o in gruppo in visita nei parchi, nelle aree protette e più in generale nelle aree di interesse ambientale. Gli ambiti di intervento sono tanti: trekking ed escursioni a piedi e in bicicletta, educazione ambientale nelle scuole, cura della sentieristica e della segnaletica, collaborazioni e progetti con parchi naturali e musei naturalistici.

Paganico si colloca in una zona particolarmente interessante per l’attività delle guide ambientali, per questo l’agenzia Kleis Formazione, grazie alla disponibilità del Comune, ha programmato la prima edizione del corso di qualifica di guida ambientale presso la Casa del Fiume di Paganico.

Le lezioni cominceranno il 23 novembre e saranno concentrate nei sabati e nelle domeniche, in modo da consentire di coordinare la frequenza con gli impegni di lavoro, con altri impegni di studio o familiari. Saranno giornate impegnative per le nuove aspiranti guide, che seguiranno lezioni di botanica, di zoologia, di geologia, di tecniche escursionistiche e primo soccorso, in aula e in ambiente naturale.

Da Paganico sarà possibile esplorare una serie di mete di grande interesse naturalistico: il Monte Amiata, la Maremma, Montalcino e tante altre. Il percorso formativo vedrà coinvolti molti docenti con diverse competenze per affrontare gli aspetti normativi della professione, quelli comunicativi e di gestione dei gruppi, quelli relativi alla sicurezza e poi le tante materie relative all’ambiente.

L’agenzia Kleis Formazione, accreditata dalla Regione Toscana, eroga corsi di formazione professionale già a Lucca e a Firenze. Il percorso formativo porterà un gruppo di massimo 16 persone alla qualifica di guida ambientale, con 600 ore complessive di formazione, delle quali oltre 200 sul campo proprio nel territorio di Paganico e del grossetano.

Un’occasione per chi voglia affacciarsi a una nuova professione, che consente di unire davvero la passione personale con il lavoro e che può contribuire a valorizzare fortemente il territorio.

Le persone interessate possono contattare la segreteria didattica di Kleis Formazione al numero 0583.058431 o all’indirizzo e-mail info@kleisformazione.it