“No all’eolico industriale”: il Comune organizza una manifestazione

Sorano (Grosseto). Il Comune di Sorano ha organizzato una manifestazione per dire “No” all’eolico industriale. L’appuntamento è domenica 27 ottobre alle 9 in piazza a San Quirico: alle 9.30 è in programma una passeggiata nell’area rupestre di Vitozza e ritorno, lunga circa due chilometri.

«La camminata è un modo – spiega il sindaco Ugo Lotti – per far capire il valore del nostro territorio non solo ai nostri concittadini, ma anche e soprattutto alle autorità degli enti superiori che poi hanno l’ultima parola su queste concessioni. Il compito degli amministratori è quello di proteggere e tutelare il patrimonio materiale e immateriale delle loro comunità. La zona in cui abbiamo la fortuna di vivere è un vero e proprio unicum che ci rende noti in tutta la Penisola e non solo: voler deturpare il paesaggio con pale eoliche, che di fatto non porterebbero neppure ricchezza nel territorio, è per noi incomprensibile. Siamo a favore delle comunità energetiche, pannelli solari e mini eolico, il nostro non è un no alle energie rinnovabili, ma agli impianti che rovinano il paesaggio.

Per questo abbiamo organizzato la manifestazione alla quale abbiamo invitato i sindaci della zona, il presidente della Provincia, le autorità regionali e nazionali, assieme ai comitati ambientalisti e alle associazioni di categoria. È un’azione, anche di sensibilizzazione, che dobbiamo affrontare uniti, cittadini e istituzioni, perché il messaggio che deve arrivare a chi ha il potere decisionale è che non vogliamo che si deturpi il paesaggio, non vogliamo decisioni calate dall’alto, vogliamo poter avere la possibilità di scegliere in base a quello di cui la nostra comunità ha bisogno».

Dopo la passeggiata, i partecipanti si sposteranno alla Rotonda di San Quirico (intorno alle 11.30) per ascoltare gli interventi delle autorità e dei comitati presenti.

«Invito tutti i miei concittadini a partecipare – conclude Lotti –: siamo stati in tutte le frazioni per raccontare cosa sta succedendo e adesso dobbiamo mostrarci compatti e allineati».

In caso di pioggia la manifestazione inizierà direttamente alle 11.30 alla Rotonda.