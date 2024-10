“Puliamo lo Scoglio”: la Racchetta e i cittadini ripuliscono la strada panoramica

Monte Argentario (Grosseto). Il Comune aderisce a “Puliamo lo Scoglio“, l’iniziativa organizzata da La Racchetta Argentario per domenica 20 ottobre: obiettivo di questo primo evento è la pulizia in uno dei posti più suggestivi del Promontorio, la strada panoramica a Porto Santo Stefano.

Per chi vorrà potrà partecipare, il ritrovo è alle 8.30 nell’area di sosta antistante il bivio di Torre Lividonia; da lì inizierà la raccolta dei rifiuti al bordo della strada.

La raccolta è autonoma e ognuno potrà organizzarsi come meglio crede, indossando un abbigliamento idoneo. Sarà cura dell’assessorato all’ambiente fornire i guanti ed i sacchi per la raccolta, grazie alla collaborazione di Sei Toscana, che supporterà l’organizzazione anche per lo smaltimento dei rifiuti.

La Racchetta lancia un appello a chi vorrà dare una mano affinchè questo primo momento di pulizia riesca nel migliore dei modi: “In molti teniamo al nostro territorio e la nostra è una iniziativa per smuoverci e dare un piccolo contributo, sensibilizzare al rispetto di ciò che ci circonda: mare, boschi e ogni luogo a cui teniamo”.