Comunità energetiche, fonti rinnovabili e bandi Fesr: se ne è parlato in un incontro della Camera di Commercio

Livorno. Molto partecipato l’evento che si è svolto oggi, 16 ottobre, nella sede di Livorno della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno dal titolo “Costruire il futuro energetico della Toscana: comunità energetiche, fonti rinnovabili e bandi Fesr”.

Il convegno regionale, organizzato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno in collaborazione con Unioncamere Toscana, Dintec e sistema camerale toscano, si inserisce nel progetto Transizione energetica 2024, iniziativa delle Camere di Commercio toscane a sostegno dell’innovazione energetica del territorio.

“La nostra Camera di Commercio, insieme a quelle della Toscan,a ha sviluppato un percorso molto importante a sostegno delle rinnovabili e delle comunità energetiche, che proseguirà anche in futuro, con un impegno continuativo del sistema camerale nell’ambito della transizione energetica – ha detto il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda –. E’ fondamentale continuare a supportare le imprese in azioni come quest,e che puntano sempre di più verso la sostenibilità ed è un segno concreto avere sul territorio della nostra Camera all’Isola d’Elba una delle prime Cer costituite in Toscana”.

Durante l’incontro, dopo i saluti del presidente Breda e di Massimo Guasconi, presidente di Unioncamere Toscana, sono intervenuti David Tei, responsabile del Settore Transizione energetica della Regione Toscana, che ha illustrato gli elementi principali della programmazione regionale a supporto della transizione energetica.

Del ruolo del sistema camerale nella promozione della transizione energetica ha parlato, invece, Antonio Romeo, direttore di Dintec. Mentre Valerio Marangolo, referente del Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari energia della Regione Toscana, ha presentato le opportunità di finanziamento offerte dai bandi Fesr – Fondo europeo di sviluppo regionale, che vedranno l’apertura di misure specifiche dedicate alle imprese per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di installazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili.

Paolo Pieraccioni, responsabile operativo di Fondazione Isi, ha illustrato il progetto “Transizione energetica 2024”, presentando le attività di supporto gratuito alle imprese offerte da Unioncamere e dalle Camere di Commercio della Toscana: iniziative di formazione, servizi di consulenza per la progettazione di comunità energetiche e percorsi di supporto specialistico per la costituzione e lo sviluppo delle comunità, a disposizione delle imprese toscane e dei principali stakeholder territoriali.

Inoltre, Claudio Della Lucia, presidente della Cer Elba Est, Marina Gennari, del consiglio direttivo di Sienaenergie, Silvia Chiassai, sindaco di Montevarchi e presidente della Fondazione Cer Valdarno, Maurizio Chiesa, presidente di Leather Cer, e Maurizio Bottaini, vicepresidente di Cer Italia, hanno raccontato l’esperienza di alcune delle comunità energetiche rinnovabili già costituite in Toscana.