Meteore e meteoriti: se ne parla in un incontro al Museo di storia naturale

Grosseto. Riprendono gli eventi del Museo di storia naturale della Maremma.

Il primo appuntamento è sabato 12 ottobre alle 17 nella sede di strada Corsini: si parlerà di meteore e meteoriti con l’astronomo dell’istituto nazionale di Astrofisica di Torino, Daniele Gardiol, che racconterà il progetto Prisma, di cui è coordinatore nazionale. L’ingresso è libero, per informazioni è possibile chiamare il numero 0564.488571.

L’incontro

Il progetto Prisma consiste nel monitoraggio sistematico delle “stelle cadenti” brillanti attraverso una rete di telecamere, con l’obiettivo di determinare la traiettoria luminosa e poter recuperare eventuali meteoriti, contribuendo al perfezionamento dei modelli di interazione dei corpi cosmici con l’atmosfera. La partecipazione al progetto è aperta a ricercatori e esperti regionali, cittadini appassionati di astrologia e scuole. Tra gli altri, all’evento sarà presente anche il cane che, insieme al suo padrone, ha contribuito al ritrovamento di uno dei meteoriti.

«Anche il progetto Prisma – dichiara il direttore Andrea Sforzi – può a buon diritto essere definito di citizen science, la scienza fatta dai cittadini. In questo caso rivolto ad un settore diverso da quello a cui siamo abituati ad abbinarla, ovvero le scienze della vita. Un esempio che ci fa capire quante applicazioni diverse possano essere messe in campo, virtualmente in ogni settore della scienza ».