“Boschi toscani: una scomoda verità”: in sala Pegaso la proiezione del documentario

Grosseto. Martedì 8 ottobre, alle 17, nella Sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto, si terrà la presentazione del documentario “Boschi toscani: una scomoda verità“, che ha per oggetto la gestione dei boschi in Toscana.

“Il documentario è stato prodotto da cinque delle associazioni provinciali toscane del Wwf, riunite nel gruppo di lavoro Forests for Life – Toscana, che, anche a seguito di sollecitazioni di cittadini preoccupati da tagli boschivi di particolare impatto, hanno realizzato una serie di attività sull’argomento – si legge in una nota del Wwf -: un sito internet sul quale segnalare sia i tagli più impattanti sul territorio che i boschi di particolare pregio naturalistico, un convegno sul tema svoltosi a Monticiano (Siena), la pubblicazione di libricini didattici e attività con le scuole, fino alla realizzazione del documentario che sarà presentato martedì”.

“Alle iniziative di Forests for Life – Toscana hanno poi aderito numerose altre associazioni, anche della nostra provincia, con lo scopo di portare il tema all’attenzione della Regione e di proporre modifiche normative che, attraverso una maggiore tutela dei boschi e della loro biodiversità, permettano di valorizzare non solo la produzione di legname, ma anche gli altri numerosi servizi ecosistemici che i boschi forniscono alla cittadinanza – termina il comunicato -. La presentazione sarà introdotta dal dottore forestale Cristiano Manni, che ringraziamo per la partecipazione”.