“Urban Nature”: banchetto del Wwf e passeggiata ornitologica lungo la laguna

Grosseto. In occasione dell’edizione 2024 della manifestazione nazionale del Wwf Italia “Urban Nature – La festa della natura in città”, oltre alle iniziative che si svolgeranno in vari paesi della provincia di Grosseto (in collaborazione con altre associazioni operanti sul territorio), l’associazione Wwf della provincia di Grosseto, insieme ai Carabinieri per la biodiversità della riserva naturale dello Stato della Feniglia e con le oasi Wwf di Orbetello e lago di Burano, terrà un banchetto ad Orbetello, sabato 28 settembre, dalle 9.00 alle 12.00, in cui saranno offerte a chi deciderà di contribuire all’iniziativa piantine di brugo (Calluna vulgaris).

Sempre ad Orbetello e nel pomeriggio del 28 settembre, si svolgerà una passeggiata ornitologica lungo la laguna.