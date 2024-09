“Giornate della salute, dell’ambiente e del benessere”: al via il congresso nazionale di Pescas

Grosseto. Si aprono a Grosseto giovedì 26 settembre le “Giornate della salute, dell’ambiente e del benessere“, il secondo congresso nazionale di Pescas, l’associazione dei professionisti e degli esperti per la salvaguardia e la cultura dell’ambiente e della salute.

Quattro giorni di incontri, approfondimenti, dibattiti, con esperti di vari settori e discipline provenienti da tutta Europa, che si incontreranno nel capoluogo maremmano per discutere di vari temi, partendo dall’assunto che, per vivere bene, è necessario progettare con occhio attento e competenze, salvaguardare e tutelare il benessere delle persone e dei luoghi. Un programma denso, arricchito anche da momenti di formazione accreditati per vari professionisti, e che coinvolgerà, con molteplici iniziative, anche i cittadini, perché ambiente e salute riguardano la collettività.

Il secondo congresso nazionale prende il via, quindi, alle 16 di giovedì 26 settembre, all’hotel Airone di via Senese 35 a Grosseto, con un’introduzione ai temi congressuali a cura dell’ingegnere Sergio Luzzi, presidente dell’associazione Pescas, e dell’ingegnere Fabrizio Pettini, tra i soci fondatori di Pescas.

La prima sessione, che avrà inizio intorno alle 16.40, sarà dedicata al tema “Energia, energie”. L’ingegnere Pietro Berna e il progettista elettronico Massimo Tucci, autori del volume “Energia, energie. Siamo pronti per l’era digitale? Forse” (edizione “Betti editrice – I libri di Mompracem”), con scritti di Mauro Batisti e Simona Sadotti, che sarà presentato nel dettaglio sabato 28 settembre con un evento aperto alla cittadinanza, saranno due degli ospiti e i moderatori della prima sessione del congresso.

“Sostenibilità (ambientale) e rete (elettrica) – spiega Pietro Berna – saranno le parole chiave della relazione introduttiva che sarà presentata nella prima sessione del congresso nazionale Pescas 2024. Significati e considerazioni basati su esperienze saranno il cuore della relazione”.

In questa prima parte del congresso, sono quindi previsti i seguenti contributi: “Energia, energie – Sentieri e opere” di Pietro Berna, che proporrà una riflessione sulla filosofia e il linguaggio dell’energia, a partire dall’importanza delle parole; “Energia per fare cosa?” di Massimo Tucci, che indagherà gli usi e gli “abusi” di un bene universale; “Le comunità energetiche rinnovabili” di Simona Sadotti e Simone Tartaro, con un focus sui sistemi di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile; “Generazione di acqua dall’aria ed efficienza energetica” di Lucia Cattani, che si concentrerà sulle potenzialità degli impianti integrati; “Dialogo sull’energia” di Franco Cotana, che analizzerà il presente e il futuro. La conclusione di questa prima sessione è prevista per le 18.

È possibile iscriversi alle sessioni congressuali e alle varie attività proposte sul sito www.pescas.it, dove si possono trovare anche informazioni sugli eventuali costi.

Il secondo congresso nazionale di Pescas è realizzato con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Parco naturale regionale della Maremma, gli Ordini provinciali degli ingegneri, degli architetti, pianificatori paesaggisti, conservatori, degli avvocati, Collegio dei periti industriali e dei periti industriali e laureati della provincia di Grosseto, Cna Grosseto, Associazione periti esperti della Toscana, Teffit – Terapie forestali in foreste italiane, Associazione italiana di acustica, Aidii – Associazione italiana degli igienisti industriali, Inarsind e con il contributo di Ecophon Saint-Gobain, Allins, Aesse Ambiente, Biosafe e Svantek Italia.