“Le notti della natura”: un incontro sulle espressioni facciali nell’uomo e negli animali

Follonica (Grosseto). Veronica Maglieri, etologa e divulgatrice, è l’ospite dell’ultimo incontro della rassegna “Le notti della natura”, in programma venerdì 2 agosto alle 21.30 nel giardino dell’ex Casello idraulico, in via Roma 45 a Follonica.

Titolo dell’evento: “Te lo leggo in faccia” e si parla delle espressioni facciali ed emozioni nell’uomo e negli altri animali, che rappresentano un canale di comunicazione attraverso il quale trasmettiamo agli altri, spesso inconsciamente, le nostre emozioni. L’ingresso è libero.

Veronica Maglieri è ricercatrice dell’Università di Pisa, laureata in Scienze maturali e laureanda in Conservazione ed Evoluzione, con particolare interesse per l’etologia. Appassionata di fotografia naturalistica, è volontaria del progetto internazionale Life Choona per la tutela e salvaguardia delle specie animali.

“Le notti della natura” è una rassegna ideata e diretta da Giacomo Radi, naturalista, fotografo di natura e guida ambientale, dedicata alla biodiversità, organizzata dal Parco nazionale delle Colline Metallifere, ente capofila, in collaborazione con Labont – Center for Ontology (Università di Torino) e i Comuni di Scarlino, Follonica e Gavorrano.

Nel programma della rassegna sono previste ancora due escursioni in notturna sotto la guida di Giacomo Radi: il 6 agosto a Monte Calvo “La prateria calcarea che guarda il mare”, il 3 settembre a Montioni “I suoni e i profumi della macchia mediterranea”. Le visite sono a numero chiuso (massimo 35 persone) per consentire un minore impatto possibile sulla flora e la fauna dei vari siti. I partecipanti si devono dotare di torcia frontale o a mano, scarpe chiuse da trekking, con suola non liscia, e pranzo al sacco e acqua.

Obbligatoria la prenotazione a questi contatti del Parco delle Colline Metallifere: tel. 0566.844247 – 0566.843402; e-mail info@parcocollinemetallifere.it.