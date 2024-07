“Notti delle natura”: alla Rocca pisana si parla di crisi climatica

Scarlino (Grosseto). Si rinnova l’appuntamento con la rassegna diretta dal naturalista Giacomo Radi “Le notti della natura”.

Sabato 27 luglio, alle 21.30, sul palco della Rocca pisana salirà Serena Giacomin, fisica dell’atmosfera, climatologa e meteorologa con “Serve più scienza contro la crisi climatica. Come trasformare i dati in soluzioni per un futuro migliore”. L’ingresso è gratuito.

«Troppo spesso si associa al cambiamento climatico il concetto di futuro – dichiara Giacomin –, quando invece gli effetti sull’ambiente, sulla società e sull’economia sono evidenti già oggi. I dati lo dimostrano e descrivono come l’equilibrio planetario sia a rischio, per cui è necessario agire nell’immediato. Lontano da dubbi e maldestre interpretazioni dei fenomeni ambientali, con fake news, teorie negazioniste o del complotto che rimbalzano anche sui media nazionali, la scienza ci sta dando tutti gli strumenti necessari per capire e analizzare il problema e, soprattutto, per cercare di risolverlo. Cosa manca, quindi, per far sì che il mondo cambi davvero e in meglio, verso uno sviluppo sostenibile e un futuro più sicuro ricco di opportunità?».