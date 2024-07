Luci soffuse e sfere luminescenti: nelle frazioni balneari arriva la “Notte delle Lanterne”

Grosseto. Venerdì 26 luglio si terrà a Marina di Grosseto e Principina a Mare la “Notte delle Lanterne“.

Stabilimenti balneari, ristoranti e negozi aderenti all’iniziativa adotteranno pratiche di consumo sostenibili: luci soffuse, lanterne e sfere luminescenti e tanto altro. Un invito rivolto anche ai cittadini per vivere una notte d’estate rispettando il consumo di energia.

Si tratta di un’iniziativa voluta dall’assessorato all’ambiente del Comune di Grosseto, in collaborazione con l’associazione Balneari della Maremma grossetana, Pro loco Marina di Grosseto Principina a Mare, Borgo del Navigatore e Desideri real estate. L’evento mira a sensibilizzare la comunità sul tema della sostenibilità energetica, invitando tutti a riflettere sull’importanza di un consumo energetico consapevole.

“La ‘Notte delle Lanterne’ rappresenta un’opportunità unica per coinvolgere cittadini, turisti e operatori commerciali in una serata dedicata al rispetto dell’ambiente – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli -. L’iniziativa non è solo un’occasione per ammirare le lanterne e le sfere luminescenti che illumineranno la costa, ma vuole essere anche un richiamo alla responsabilità condivisa per la riduzione del consumo energetico”.

“Il nostro obiettivo è promuovere un cambiamento culturale verso uno stile di vita sostenibile, in armonia con la bellezza del territorio. Siamo convinti – concludono sindaco e assessore – che l’invito aperto a tutti sarà ben accolto, per vivere una notte d’estate unica, riscoprendo la bellezza del paesaggio notturno e l’importanza di gesti semplici per un futuro migliore”.