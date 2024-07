Laboratori didattici estivi e nuova pubblicazione: le iniziative per i bambini all’acquario

Table of Contents

Porto Santo Stefano (Grosseto). Per l’estate 2024 l’Accademia Mare Ambiente ha preparato un laboratorio didattico gratuito, patrocinato dal Comune di Monte Argentario e finanziato tramite l’iniziativa “Bar Giulia d’autore anno 2023”.

Il laboratorio

“L’inquinamento non è un gioco“: un laboratorio di ecologia marina che si svolgerà presso lo spazio esterno dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario e sarà seguito dalla visita guidata all’interno della struttura.

Durante le lezioni pratiche verranno affrontate tematiche riguardanti l’inquinamento dei mari, come l’acidificazione dovuta alla sempre maggiore quantità di plastica e microplastica, l’inquinamento da idrocarburi e l’inquinamento biologico che è accentuato dal riscaldamento progressivo del mare. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto del mare e degli organismi marini e allo smaltimento corretto dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata.

L’attività è indirizzata a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. A tutti i biologi ed ecologi marini in erba verranno rilasciati diplomi di partecipazione e gadgets.

Ecco date e orari:

5 agosto, ore 17;

12 agosto, ore 17;

19 agosto, ore 17.

L’attività è a numero chiuso (massimo 15 partecipanti) ed è necessaria la prenotazione, telefonando allo 0564.815933 durante l’orario di apertura dell’acquario oppure passando in biglietteria.

Il libro

Inoltre, c’è una sorpresa per i piccoli visitatori: un libro dal titolo “Gli Amici del Mare…conosciamoli all’Acquario”, dove ritrovare le specie conosciute durante la visita, con semplici nozioni di biologia marina, alcune messe in rima a mo’ di filastrocca per rendere più allegro e divertente questo viaggio virtuale all’interno del Mar Mediterraneo.

E poi schede semplificate delle specie, disegni e foto per facilitare l’identificazione, articoli e curiosità, come la storia dell’amata cernia bruna Carlotta.

I testi sono di Francesca Birardi, gli acquarelli di Silvia Petri, le fotografie di Alessandro Tommasi, Eleonora Birardi e Francesca Birardi, la casa editrice è Parole Nuove di Scarlino.

Acquistandone una copia nella nostra struttura si contribuisce al mantenimento delle specie ospitate nelle vasche dell’acquario.

Fino a domenica 1° settembre, l’orario di apertura dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario sarà il seguente:

tutti i giorni dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 21.

L’orario potrà subire variazioni nella giornata del 15 agosto in concomitanza con la disputa del Palio marinaro dell’Argentario; seguirà nuova comunicazione.