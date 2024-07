aspettandoFestambiente: seconda tappa sulla spiaggia di Fiumara

Marina di Grosseto (Grosseto). Il secondo appuntamento del tour costiero #aspettandoFestambiente è andato in scena questa mattina a Marina di Grosseto, sulla spiaggia di Fiumara, alla Kite’s Angels Beach.

Un ulteriore passo verso il taglio del nastro della trentaseiesima edizione di Festambiente, che si terrà dal 7 all’11 agosto a Rispescia, in località Enaoli. L’occasione è stata perfetta per coinvolgere cittadini e turisti in azioni collettive per la sostenibilità ambientale.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente, e Domenico Melone, dirigente del settore sviluppo ambientale del Comune di Grosseto.

Durante la conferenza stampa, Angelo Gentili ha espresso il proprio entusiasmo per un’iniziativa ormai punto di riferimento per l’intero territorio maremmano, sottolineando l’importanza delle attività lungo la costa in attesa dell’inaugurazione del 7 agosto: “Ogni appuntamento di #aspettandoFestambiente è un’opportunità per sensibilizzare la comunità sui temi ambientali e per promuovere azioni concrete a favore della sostenibilità. Grosseto ha ancora una volta risposto in modo eccellente, dimostrando un forte impegno verso la tutela dell’ambiente. L’assessorato all’ambiente, nella figura dell’assessore Erika Vanelli e degli uffici tecnici, si è sempre dimostrato al nostro fianco, dando concretamente prova che solo insieme è possibile mettere in campo strategie di medio e lungo periodo per rendere i nostri territori sempre più green. La tappa di #aspettandoFestambiente di oggi, organizzata allo scopo di sensibilizzare i bagnanti nei confronti delle tematiche ambientali, ne è la dimostrazione”.

Oltre alla conferenza stampa in spiaggia, questa mattina l’associazione ambientalista ha organizzato anche laboratori didattici per bambini, allo scopo di coinvolgere anche i più piccoli e di creare in loro nuove consapevolezze, stimolando un dialogo costruttivo sulle sfide ambientali di oggi e di domani.

Erika Vanelli, assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, ha espresso il suo plauso nei confronti di un evento che ha l’onore e l’onere di aver contribuito a rendere la Maremma un avamposto di sostenibilità: “Anche quest’anno siamo stati ben lieti di ospitare uno degli appuntamenti di #aspettandoFestambiente. Questo evento rappresenta non solo un’opportunità per promuovere comportamenti eco-sostenibili, ma anche un momento di riflessione e condivisione su come possiamo contribuire tutti insieme alla salvaguardia del nostro pianeta. Sostenere Festambiente è per noi ormai una tradizione, un appuntamento irrinunciabile. Iniziative come la manifestazione nazionale di Legambiente sono per il nostro Comune un momento di riflessione collettiva e personale, oltre che l’occasione giusta per fare il punto su quanto fatto in chiave ambientale e sugli obiettivi ambiziosi ancora da raggiungere. L’evento di oggi è solo l’inizio. Continueremo a lavorare insieme a Festambiente per sviluppare ulteriori iniziative che possano coinvolgere sempre più cittadini nella tutela dell’ambiente. Grosseto vuole essere un modello di sostenibilità e siamo determinati a perseguire questo obiettivo con impegno e passione.”

L’appuntamento è, dunque, a Rispescia dal 7 all’11 agosto per una cinque giorni in cui Festambiente aprirà le porte a migliaia di visitatori, offrendo un programma ricco di eventi, incontri e attività dedicate alla sostenibilità. Sarà un’occasione imperdibile per celebrare l’ambiente e riflettere insieme sulle azioni necessarie per proteggere il nostro pianeta.

Per saperne di più: www.festambiente.it.