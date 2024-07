Tutela del mare: accordo tra Fondazione Polo universitario, Waterworld e Tartamare

Grosseto. Lunedì 15 luglio è stato firmato, nella sede di Tartamare a Marina di Grosseto, un importante protocollo d’intesa tra la Fondazione Polo universitario grossetano, Waterworld e Tartamare.

Questo accordo sancisce una collaborazione volta a promuovere la conoscenza e la tutela dell’ambiente marino e del litorale maremmano attraverso attività educative, scientifiche e sportive. Le tre organizzazioni condividono l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela ambientale attraverso un approccio integrato che combina attività educative, sportive e scientifiche.

Il protocollo prevede diverse iniziative congiunte, tra cui:

1. corsi di formazione, come corsi e workshop per studenti e insegnanti sulle tematiche ambientali e marine.

2. Laboratori didattici, come attività pratiche per bambini e ragazzi per conoscere e rispettare l’ecosistema marino.

3. Eventi sportivi, come la promozione di attività come snorkeling, canoa e vela, con percorsi educativi sulla salvaguardia dell’ambiente.

4. Progetti di ricerca, come collaborazione in studi scientifici per la conservazione delle specie marine rare e protette.

5. Campagne di sensibilizzazione, come iniziative nelle scuole e nelle comunità locali per diffondere la consapevolezza ambientale.

La Fondazione Polo universitario frossetano fornirà supporto logistico e scientifico, mettendo a disposizione le proprie strutture e personale qualificato per le attività didattiche e di ricerca. Waterworld si occuperà dell’organizzazione e gestione delle attività sportive, garantendo la sicurezza dei partecipanti e integrando contenuti educativi sulla tutela ambientale. Tartamare contribuirà con la propria expertise sulle specie marine rare e protette, organizzando attività di monitoraggio e salvaguardia delle tartarughe marine.

Con la firma di questo protocollo d’intesa, Fondazione Polo Universitario Grossetano, Waterworld e Tartamare pongono le basi per una collaborazione proficua e duratura, con l’obiettivo comune di proteggere e valorizzare l’ambiente marino del litorale maremmano.

Le attività inizieranno venerdì 19 Luglio con un laboratorio didattico congiunto di biologia marina per bambini e ragazzi, nella sede operativa di Waterworld a Marina di Grosseto.