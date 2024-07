Festambiente 2024: l’ingresso sarà gratuito per tutti gli eventi

Grosseto. Anche quest’anno, Festambiente, la rinomata manifestazione dedicata all’ecologia e alla sostenibilità organizzata da Legambiente, aprirà le sue porte gratuitamente.

Questa straordinaria iniziativa, che da anni attira migliaia di visitatori da tutta Italia, si terrà dal 7 all’11 agosto nella splendida cornice di Rispescia, in località Enaoli, a pochi passi dal Parco della Maremma. Considerato uno degli eventi più importanti nel panorama delle manifestazioni eco-sostenibili in Italia, il festival nazionale dell’associazione del cigno verde è nato con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e di promuovere uno stile di vita più rispettoso dell’ecosistema, affermandosi punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro pianeta.

Una manifestazione capace di coniugare momenti di svago e intrattenimento con un forte messaggio educativo e culturale. Ogni anno, il festival ospita conferenze, workshop, mostre e laboratori didattici, dove esperti del settore e semplici appassionati possono confrontarsi su tematiche come l’energia rinnovabile, il riciclo, la biodiversità e l’alimentazione sostenibile. Il programma è arricchito da concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche, tutti rigorosamente in linea con il tema della sostenibilità. Grazie a questa varietà di offerte, Festambiente riesce a coinvolgere un pubblico eterogeneo, dai bambini agli adulti, dalle famiglie ai giovani studenti.

Un coinvolgimento trasversale che, grazie all’ingresso gratuito, dimostra che la tutela dell’ambiente è un valore che appartiene a ciascuno di noi.

“È con grande orgoglio – dichiara Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente – che annunciamo che anche quest’anno l’ingresso alla manifestazione sarà gratuito. La nostra decisione di mantenere l’accesso libero per tutti è un gesto concreto per sottolineare l’importanza dell’inclusività e della partecipazione attiva della comunità alla nostra missione di promuovere la sostenibilità ambientale. Festambiente non è solo un evento, ma una vera e propria piattaforma di dialogo e confronto su tematiche cruciali per il nostro futuro. Ospitiamo esperti, artisti e cittadini, creando un luogo dove le idee possono germogliare e diventare azioni concrete per la tutela del nostro pianeta. Siamo orgogliosi di vedere come, anno dopo anno, questa manifestazione riesca a coinvolgere e sensibilizzare sempre più persone, dimostrando che il cambiamento è possibile se lavoriamo insieme e rendendo la Maremma toscana un laboratorio innovativo e all’avanguardia sul fronte dell’ecologia”.

Per rimanere aggiornati sul programma dettagliato e sulle novità di Festambiente 2024, è possibile visitare il sito ufficiale www.festambiente.it e seguire i canali social ufficiali della manifestazione.