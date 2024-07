Nati i pulcini di gheppio nella frazione: “Premiato l’impegno del Comune per l’ambiente”

Orbetello (Grosseto). Dopo la proroga dell’ordinanza a tutela della nidificazione, nel Comune di Orbetello sono nati i pulcini della coppia di gheppi (falco tinnunculus) che hanno potuto riprodursi indisturbati in località Ansedonia.

L’ordinanza emessa dal sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, era stata emessa su richiesta del Wwf lo scorso marzo e di recente era stata prorogata fino al 31 luglio 2024, interdicendo l’area interessata dalla nidificazione in località Ansedonia per evitare il rischio di recare disturbo alla riproduzione dei volatili.

Oggi arriva la bella notizia: «Una coppia di gheppi ha potuto nidificare indisturbata qui ad Orbetello – sottolinea il sindaco – dando alla luce dei bellissimi pulcini. Un evento straordinario che testimonia l’impegno del Comune nella tutela della biodiversità e dell’ambiente. Un ringraziamento speciale al Wwf per aver richiesto l’ordinanza»

L’ordinanza, ancora in vigore, interdice l’area pressi dell’anfiteatro naturale esterno all’ingresso dello spacco della regina in località Ansedonia ed è stata emessa per consentire la nidificazione della coppia di gheppi, la quale avrebbe potuto abbandonare il nido a causa del disturbo antropico.

L’area geografica interessata è delimitata in loco con paletti in legno infissi e nastro rosso e bianco ed è temporaneamente interdetta e ne è vietato l’accesso a qualunque titolo.

I rappresentati delle associazioni ambientaliste interessate all’evento, come Wwf, Legambiente, associazione Occhio in Oasi, sono autorizzati a presidiare l’area, dove necessario.