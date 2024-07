“Rimanere sul sentiero”: il libro presentato al Casale Giannella

Orbetello (Grosseto). Venerdì 12 luglio, alle 18, al centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà la presentazione del libro “Rimanere sul sentiero. Note naturalistiche per escursionisti felici” (Topipittori edizioni) in compagnia delle autrici: Elisabetta Tosoni, zoologa studiosa di orsi, lupi e camosci, e Elisabetta Mitrovic, illustratrice naturalistica.

Il libro

Attrezzarsi bene per un’escursione vuol dire avere abbigliamento adeguato, scarponi comodi, racchette per affrontare salite e discese, uno zaino con un ricambio, un po’ di cibo proteico, almeno un litro d’acqua, un taccuino per prendere nota delle osservazioni naturalistiche e un binocolo, per osservare rimanendo a debita distanza. La speranza è quella di non avere incontri ravvicinati, naturalmente, ma con la loro guida e rispettando l’ambiente, saprete cosa fare e, soprattutto, cosa non fare.

Il libro fa parte della collana “Piccoli naturalisti osservatori” per scoprire e imparare moltissime cose diverse dalla natura e dai suoi abitanti, in particolare capire perché è importante rimanere sul sentiero; studiare le strategie adottate dagli animali; osservare la natura e sapere che ogni nostra scelta influisce sull’ambiente.

L’evento è aperto agli interessati di tutte le età, senza necessità di prenotazione, e si terrà nel Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9)

Prima dell’incontro, dalle 15, è possibile visitare il Museo Casa Pelagos, un museo interattivo dedicato ai cetacei che vivono nel mar Mediterraneo, e la mostra “Il dilemma dell’altruismo. A cosa serve l’altruismo in natura”.

